Ósakaová: Olympijský duch? Zachránit co nejvíce lidí

Bývalá světová jednička a současná desátá hráčka žebříčku Naomi Ósakaová je jednou z tváří tokijské olympiády. Hry se nemohou v původním termínu uskutečnit kvůli pandemii koronaviru.

Ta podle aktuálních statistik celosvětově vykazuje už přes 660.000 případů nákazy a na 31.000 obětí nemoci COVID-19. V Japonsku, kde se letošní letní olympijské hry měly konat na přelomu července a srpna, se nakazilo 1693 lidí a 52 z nich zemřelo.

"Každý ví, co pro mě olympijské hry znamenají a jak budu pyšná na to, že se jich mohu ve své zemi zúčastnit. Samozřejmě jsem zklamaná, že se to v tomto roce nestane. Ale rozhodnutí na 100 procent podporuji," uvedla dvaadvacetiletá Ósakaová na twitteru.

"Na konci nás sport zase stmelí a bude tu pro nás. Teď ten čas ale nenastal," pokračovala první japonská grandslamová vítězka, jež v roce 2018 vyhrála US Open a vloni přidala triumf na Australian Open. Naproti tomu podle ní přišel čas, aby se lidé ze všech zemí sjednotili a společně pracovali na tom, aby zachránili co možná nejvíc životů.

"To považuji za olympijského ducha," dodala Ósakaová, jež se letos představila na třech akcích. V Brisbane vypadla po semifinálové bitvě s Karolínou Plíškovou, na Australian Open prohrála ve 3. kole s patnáctiletou Cori Gauffovou a naposledy na začátku února ve Fed Cupu utrpěla ostudný debakl se Španělkou Silvií Sorribesovou.

Here’s where my brain has been in regards to @Tokyo2020 pic.twitter.com/RhMaCe6AlA