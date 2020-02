FC: Ósakaová uhrála jen tři gamy se Sorribesovou. 2-0 vedou Španělky, Slovenky či Američanky

Naomi Ósakaová své letošní fedcupové působení rozhodně nezahájila podle plánu. Světová desítka, která na Australian Open letos vypadla už ve třetím kole a neobhájila loňský triumf, schytala výprask 0-6 3-6 od 78. hráčky světa Sary Sorribesové, která si připsala první kariérní skalp členky elitní desítky a poslala domácí do vedení.

Ósakaové pomalá antuka ve španělské Cartageně vůbec nesedla. V úvodním dějství schytala i kvůli 24 nevynuceným chybám (= šest her) potupného "kanára", na servisu vyhrála jediný ze 13 fiftýnů. Ve druhé sadě dala Japonsku malou naději, když se dostala do vedení 2-0, jenže v následujícím průběhu uhrála už jen jeden game.

Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička za hodinu a 20 minut spáchala 50 chyb a trefila jen 19 vítězných úderů, utkání dohrávala v slzách.

Další bod přidala Carla Suárezová. Jednatřicetiletá Španělka hrající svou poslední sezonu přehrála 6-3 6-4 Misaki Doiovou.

