Ósakaová před návratem: Chci vyhrát další grandslamy a startovat na olympiádě

Bývalá světová jednička Naomi Ósakaová (26) se chce po více než roční pauze vrátit mezi elitu. Japonská hvězda v rozhovoru pro televizi NHK uvedla, že chce rozšířit svou sbírku čtyř grandslamových titulů a startovat na olympijských hrách v Paříži.

Ósakaová, jež je od července matkou, nehrála od loňského září. Na tour se vrátí v lednu na turnaji v Brisbane a uvedla, že je před comebackem nervózní, ale také šťastná a netrpělivá.

"Chci vyhrát další grandslamy, nejlépe Roland Garros a Wimbledon, a také se zúčastnit olympijských her v Paříži," vyjmenovala Ósakaová dva grandslamy, na nichž se jí dosud dařilo nejméně. Postoupila tam nejdále do třetího kola. Zbývající Australian Open (2019 a 2021) i US Open (2018 a 2020) naopak ovládla dvakrát.

Rodačka z Ósaky by ráda, kdyby se její hra vyvíjela. "V první kapitole své kariéry jsem hrála spíše instinktivně. Dnes chci být někým, kdo rozumí hře mnohem lépe," řekla.

Ósakaová se v roce 2019 dostala na první místo žebříčku a v roce 2021 byla v Tokiu poslední členkou štafety s olympijským ohněm. Následně ale zažívala psychické problémy, rozhodla se dát přednost osobnímu životu a letos v létě porodila dceru Shai. "Líbí se mi pocit, že mám odpovědnost starat se o Shai a ukázat ji světu. Cítím, že budu hrát pro ni," uvedla.