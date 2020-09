Ósakaová přežila bitvu s Kosťukovou a postoupila do osmifinále US Open

US OPEN - Jedna z největších favoritek na triumf na letošním US Open Naomi Ósakaová musela už podruhé za tři zápasy do rozhodující sady. Po problémech s Misaki Doiovou v prvním kole dnes až po dvouapůlhodinovém boji zdolala talentovanou 18letou Ukrajinku Martu Kosťukovou. V osmifinále čeká předloňskou šampionku souboj s Magdou Linetteovou, nebo Anett Kontaveitovou.

Naomi Ósakaová ve Flushing Meadows pokračuje na vítězné vlně. Před týdnem se totiž představila na Western & Southern Open, které bylo pro letošek ze Cincinnati přesunuto do dějiště US Open, a postoupila až do finále.

Její vystoupení však bylo dosti kontroverzní. Bývalá světová jednička na protest proti rasismu odmítla v turnaji pokračovat a k semifinále nechtěla nastoupit. Pořadatelé a tenisové organizace se ale rozhodli dění na den přerušit a Japonku poté přemluvili, aby pokračovala. To se jim povedlo, nicméně Ósakaová v sobotu kvůli zranění zadního stehenního svalu nenastoupila k finálovému souboji s Viktorií Azarenkovou. Od té doby hraje s obvázaným levým stehnem.

Na US Open, kde předloni slavila svůj premiérový grandslamový titul, musela v úvodním kole s krajankou Misaki Doiovou překvapivě do rozhodující sady, a další třísetový zápas absolvovala dnes proti teprve 18leté Martě Kosťukové, kterou až po dvou a půl hodinách zdolala 6-3 6-7(4) 6-2.

Proti Ukrajince, jež předloni zazářila postupem z kvalifikace do třetího kola Australian Open, ale od té doby o ní moc slyšet nebylo, měla do poloviny druhého setu zápas pod kontrolou. Její o čtyři roky mladší soupeřka sice byla aktivnější, nicméně Japonka byla solidnější, a to hlavně na podání, do stavu 3-3 ve druhé sadě nečelila jedinému brejkbolu.

Nakonec však doplatila na mizernou úspěšnost proměněných brejkbolů (na konci utkání 5 z 21) a i přes smazání manka brejku a odvrácení setbolu o set přišla v tie-breaku. Zápas definitivně rozhodl čtvrtý game závěrečného dějství, v němž favoritka otočila stav 0-40 na servisu a odvrátila celkem pět brejkbolů. Obratem odpor soupeřky zlomila a už neztratila jedinou hru.

Dvojnásobná grandslamová šampionka a bývalá světová jednička bude v souboji o své první grandslamové čtvrtfinále od loňského triumfu na Australian Open čelit Anett Kontaveitové. S Estonkou vyhrála všechny čtyři předchozího duely včetně toho týden starého na přípravném turnaji.

Kontaveitová přejela 6-3 6-2 Magdu Linetteovou a potvrdila skvělou formu po restartu sezony. Nasazená čtrnáctka postupem do osmifinále vyrovnala své newyorské maximum. V neděli bude bojovat o jeho vylepšení a vyrovnání svého grandslamového maxima, kterým je čtvrtfinále na letošním Australian Open.

Angelique Kerberová, která mezi Australian Open a právě probíhajícím US Open nehrála žádný turnaj, si poradila 6-3 6-4 s domácím překvapením Ann Liovou a poprvé od triumfu v roce 2016 v New Yorku postoupila do osmifinále. O první čtvrtfinále na grandslamech od předloňského zisku titulu ve Wimbledonu si zahraje s Jennifer Bradyovou.

Bradyová na domácích betonech pokračuje ve famózní formě. Po triumfu na novém podniku v Lexingtonu si dnes vyrovnala své grandslamové maximum, když ve bez ztráty podání přehrála dvakrát 6-3 Caroline Garciaovou, přemožitelku turnajové jedničky Karolíny Plíškové z minulého kola. Proti Kerberové bude usilovat o premiérové čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky.

Petra Martičová si poradila dvakrát 6-3 s Varvarou Gračevovou z Ruska a postupem do osmifinále vyrovnala své newyorské maximum a loňský výsledek. V dalším kole se utká s Julií Putincevovou. Nasazená Kazaška po obratu porazila 3-6 6-2 6-1 Aljaksandru Sasnovičovou, jež v minulém kole vyřadila Markétu Vondroušovou, a ve Flushing Meadows ji čeká premiérové osmifinále. Obě hráčky svedou boj o vyrovnání svého grandslamového maxima.