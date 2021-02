Ósakaová s Hsieh ztratila jen čtyři gamy a v semifinále čeká na Serenu, nebo Halepovou

Naomi Ósakaová je právoplatně označována za největší favoritku letošního ročníku úvodního grandslamu sezony. Třiadvacetiletá Japonka poslední porážku zaznamenala na začátku loňského února ve Fed Cupu a turnajovou na loňském Australian Open.

Bývalá světová jednička a trojnásobná grandslamová šampionka se momentálně veze na vlně 19 vítězství. Po loňské koronavirové pauze se dostala do finále generálky US Open (nenastoupila), obvykle závěrečný grandslam sezony ovládla, na začátku letošní sezony postoupila do semifinále generálky (nenastoupila) a svou aktuální neporazitelnost úspěšně protahuje na úvodním podniku velké čtyřky.

Na Australian Open si předloňská vítězka suverénně poradila s Anastasií Pavljučenkovovou, Caroline Garciaovou i Ons Džabúrovou a ve fantastické osmifinálové bitvě zlikvidovala manko setu a brejku a také dva mečboly výborně hrající Garbiñe Muguruzaové.

Dnes podobné komplikace nepřipustila a za 66 minut přehrála dvakrát 6-2 Su-Wei Hsieh, která se předevčírem po postupu přes Markétu Vondroušovou stala nejstarší debutantkou ve čtvrtfinále grandslamů v otevřené éře tenisu, a upravila s ní bilanci na 5-1, přičemž teprve podruhé ji dokázala porazit ve dvou setech.

Ósakaová měla s deblovou světovou jedničkou potíže jen na začátku utkání. Všechny tři brejkboly však odvrátila a v úvodním dějství po prvním podání získala všech 12 bodů. Hsieh na své poměry příliš chybovala i ve druhé sadě a Ósakaovou pustila do rychlého vedení 3-0. Favoritka si poté náskok už udržela, přestože se její soupeřka zlepšila, a zápas navíc zakončila úspěšným brejkem.

Ósakaová hrála čtvrtfinále grandslamů počtvrté v kariéře, všechny tři předchozí postupy do čtvrtfinále nakonec přetavila v triumf (US Open 2018 a 2020, Australian Open 2019). Toto pravidlo se ve čtvrtek pokusí zrušit Serena Williamsová, nebo Simona Halepová, které se o postup do semifinále poperou na úvod večerního programu.

Zbylá čtvrtfinále se odehrají zítra. Poslední česká zástupkyně ve dvouhře Karolína Muchová v 1:00 ráno našeho času vyzve světovou jedničku Ashleigh Bartyovou, po nich na řadu přijde americké derby mezi Jennifer Bradyovou a Jessicou Pegulaovou.