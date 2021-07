Ósakaová zažehla olympijský oheň. Japonka, co nemá ráda pozornost a nemluví s novináři

Během slavnostního zahájení olympijských her na stadion nastoupil celkem 206 výprav podle japonské abecedy. Českou skupinu se zhruba čtyřicítkou sportovců v oblečení inspirovaným lidovými kroji přivedli v roli vlajkonošů na plochu Olympijského stadionu Petra Kvitová a basketbalista Tomáš Satoranský.



"Bylo to skvělý. Musím říct, že vlajka je docela těžká a jsem ráda, že to nesl hlavně Tomáš. Byla to sranda a jsem ráda, že ta možnost byla," řekla Kvitová v nahrávce pro média. "Pod rouškami jsme se s Tomem smáli, protože jsme měli problém, jestli budeme mávat, nebo nebudeme. Spíš jsem si to užívala a byla šťastná. Dojatá jsem byla o den dřív, když jsem se dozvěděla, že jsem to já. To mě vzalo," přiznala Kvitová.



Došlo i na hodnocení české nástupové kolekce. "Když jsme jeli autobusem na zahájení, tak jsem slyšela, že je mezi prvními šesti nejhezčími a každopádně jsme byli jinačí. Když jsem viděla ostatní země a některé v teplákovce, tak to mi nepřišlo úplně cool. České ručičky jsou šikovné a opravdu nápady máme, tak jsem ráda, že se to projevilo i na naší kolekci," řekla Kvitová.



Z tenistek byly vlajkonoškami také Lotyška Jelena Ostapenková a Veronica Cepedeová z Paraguaye.



Kvůli koronaviru o rok odložené XXXII. letní olympijské hry v Tokiu oficiálně zahájil japonský císař Naruhito, který pronesl protokolem předepsanou větu.



Oheň, který většinou zapalují bývalí úspěšní sportovci, zažehla na závěr slavnostního zahájení (v 16:48 SELČ) jako první tenistka v historii Naomi Ósakaová. Třiadvacetiletá vítězka čtyř grandslamů převzala pochodeň od studentů z prefektur Iwate, Mijagi a Fukušima, které byly před deseti lety nejvíce zasaženy při ničivém zemětřesení a cunami v Japonsku.



Dcera japonské matky a haitského otce měla už zítra ve 4:00 SELČ vstoupit do olympijského turnaje, na úvod světovou dvojku čeká Číňanka Saisai Zheng. Pořadatelé ale dnes její zápas s ohledem na pozdní zahájení her a zapalování ohně přesunuli na neděli.



Ósakaová se v Tokiu představí poprvé od odstoupení z French Open, na kterém s ohledem na své duševní zdraví začala s bojkotem médií. Následně vynechala i několik dalších turnajů včetně Wimbledonu.