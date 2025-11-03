Osmá Češka v TOP 80! Bejlek si po skvělých výsledcích znovu vylepšila kariérní maximum

DNES, 11:00
Sára Bejlek (19) díky parádním výsledkům za poslední měsíc stále stoupá žebříčkem a vylepšuje své kariérní maximum. Česká teenagerka se po postupu do semifinále podnik WTA 125 v Cali posunula už na 75. místo a v elitní osmdesátce doplnila sedm svých krajanek. Česko je tak v této sekci žebříčku WTA třetí nejúspěšnější zemí.
Bejlek je nově 75. hráčkou světa (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Bejlek se na podzim vrátila na oblíbené antukové turnaje a posbírala hned několik velkých úspěchů. Na začátku října ovládla stopětadvacítku v italském Rende, na kterou navázala dvě výhrami ve Valencii, kde si zajistila debut v TOP 100.

Poté česká teenagerka odcestovala za oceán a stále prodlužovala svou vítěznou sérii. Se ztrátou pouze jediné sady triumfovala v mexickém Quertaru a získala třetí letošní titul. Její neporazitelnost skončila až v 16. zápase, když v semifinále v kolumbijském Cali podlehla Panně Udvardyové.

Smutnit ale nemusí. Výborné výsledky ji v žebříčku WTA vystřelily až na 75. místo, což je její kariérní maximum. Poprvé tak nebude muset na Australian Open do kvalifikace a je velmi pravděpodobné, že se v elitní stovce udrží až do grandslamu v Paříži, kde obhajuje druhé kolo.

Zároveň se stala už osmou českou hráčkou v TOP 80, kde doplnila Lindu Noskovou (13. v žebříčku WTA), Karolínu Muchovou (19.), Markétu Vondroušovou (34.), Marii Bouzkovou (43.), Kateřinu Siniakovou (49.), Terezu Valentovou (56.) a Barboru Krejčíkovou (66.). Více tenistek v elitní osmdesátce májí pouze Spojené státy americké (14) a Rusko (9).

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
tommr
03.11.2025 12:02
A kdo bude číslo 9?
Nejblíž tomu jsou Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Šalková a Vidmanová které by se do stovky mohly dostat už příští rok ...
V budoucnu by se do stovky mohly dostat i Brenda Fruhvirtová, Havlíčková, sestry Kovačkovy, Samson a Valdmannová ...

Můj tip je Nikola Bartůnková ...
Tomas_Smid_fan
03.11.2025 12:16
hraje Brenda aspoň tu bundesligu?
Georgino
03.11.2025 12:20
No ne všechny se tam ale musej udržet, že jo.
Mantra
03.11.2025 11:29
Dostat se tam lze - jak vidno. Nicméně v konkurenci na velkých akcích od wta500 nahoru jsou vesměs marné. Bohužel.
alcaraz.dva
03.11.2025 11:39
Česko bylo vždy "továrnou na vyrobu" skvělých tenistek
PTP
03.11.2025 11:43
smile
