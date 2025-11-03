Osmá Češka v TOP 80! Bejlek si po skvělých výsledcích znovu vylepšila kariérní maximum
Bejlek se na podzim vrátila na oblíbené antukové turnaje a posbírala hned několik velkých úspěchů. Na začátku října ovládla stopětadvacítku v italském Rende, na kterou navázala dvě výhrami ve Valencii, kde si zajistila debut v TOP 100.
Poté česká teenagerka odcestovala za oceán a stále prodlužovala svou vítěznou sérii. Se ztrátou pouze jediné sady triumfovala v mexickém Quertaru a získala třetí letošní titul. Její neporazitelnost skončila až v 16. zápase, když v semifinále v kolumbijském Cali podlehla Panně Udvardyové.
Smutnit ale nemusí. Výborné výsledky ji v žebříčku WTA vystřelily až na 75. místo, což je její kariérní maximum. Poprvé tak nebude muset na Australian Open do kvalifikace a je velmi pravděpodobné, že se v elitní stovce udrží až do grandslamu v Paříži, kde obhajuje druhé kolo.
Zároveň se stala už osmou českou hráčkou v TOP 80, kde doplnila Lindu Noskovou (13. v žebříčku WTA), Karolínu Muchovou (19.), Markétu Vondroušovou (34.), Marii Bouzkovou (43.), Kateřinu Siniakovou (49.), Terezu Valentovou (56.) a Barboru Krejčíkovou (66.). Více tenistek v elitní osmdesátce májí pouze Spojené státy americké (14) a Rusko (9).
Nejblíž tomu jsou Bartůňková, Linda Fruhvirtová, Šalková a Vidmanová které by se do stovky mohly dostat už příští rok ...
V budoucnu by se do stovky mohly dostat i Brenda Fruhvirtová, Havlíčková, sestry Kovačkovy, Samson a Valdmannová ...
Můj tip je Nikola Bartůnková ...