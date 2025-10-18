Osmnáctiletý Mrva dosáhl na životní výsledek! Český talent si zahraje největší finále

DNES, 14:55
ATP CHALLENGER HERSONISSOS - Maxim Mrva (18) ustál na challengeru v řeckém Hersonissosu třísetovou bitvu s favorizovanou nasazenou čtyřkou Dimitarem Kuzmanovem (32), připsal si další cenný skalp a hlavně si zajistil své největší finále v kariéře a premiérové na této úrovni. O druhý profesionální triumf se český teenager porve s lucky loserem Harrym Wendelkenem.
Maxim Mrva si zajistil první finále na challengerech (© ČTK / Lebeda Pavel)

Mrva – Kuzmanov 6:2, 2:6, 6:2

Finále hrál Mrva také před pár týdny na domácím antukovém podniku ITF v Pardubicích a na další finálovou účast nemusel dlouho čekat. Osmnáctiletý talent ovšem tentokrát postoupil do závěrečného kola na vyšší úrovni na challengerech.

V Hersonissosu narazil v každém zápase na žebříčkově výše postaveného hráče. Jeho jízdu nedokázali zastavit Antoine Escoffier (348. v pořadí ATP), Stefanos Sakellaridis (298.), Giles Hussey (346.) ani Kuzmanov (258.).

Pro Mrvu sice není skalp o 14 let staršího Bulhara tím nejcennějším v kariéře, nicméně znamená postup do zatím největšího finále. Ačkoli vypadá skóre všech setů jednoznačně, musel český teenager bojovat o postup dvě hodiny a čtvrt a také řešit problém s pravou rukou v oblasti zápěstí.

Na challengerech se dostal do semifinále podruhé a na jaře na antuce v Itálii naopak neuspěl. V neděli odehraje své čtvrté kariérní profesionální finále. Radoval se jen v tom úvodním loni v září na akci M15 v Pardubicích. Pak naopak jasně prohrál letos v Monastiru i s Martinem Krumichem nedávno v Pardubicích.

Už postup do semifinále mu dal jistotu debutu v TOP 400 žebříčku. V živém hodnocení se díky finálové účasti posunul na životní 355. místo. Jeho finálovým protivníkem v řeckém městě bude britský lucky loser Wendelken, který figuruje o 28 pozic níže než Mrva.

Výsledky turnaje ATP Challenger 50 v Hersonissosu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
1
Trojchyba_Mat
18.10.2025 14:57
Dobře Mudrovič
