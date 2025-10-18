Osmnáctiletý Mrva dosáhl na životní výsledek! Český talent si zahraje největší finále
Mrva – Kuzmanov 6:2, 2:6, 6:2
Finále hrál Mrva také před pár týdny na domácím antukovém podniku ITF v Pardubicích a na další finálovou účast nemusel dlouho čekat. Osmnáctiletý talent ovšem tentokrát postoupil do závěrečného kola na vyšší úrovni na challengerech.
V Hersonissosu narazil v každém zápase na žebříčkově výše postaveného hráče. Jeho jízdu nedokázali zastavit Antoine Escoffier (348. v pořadí ATP), Stefanos Sakellaridis (298.), Giles Hussey (346.) ani Kuzmanov (258.).
Pro Mrvu sice není skalp o 14 let staršího Bulhara tím nejcennějším v kariéře, nicméně znamená postup do zatím největšího finále. Ačkoli vypadá skóre všech setů jednoznačně, musel český teenager bojovat o postup dvě hodiny a čtvrt a také řešit problém s pravou rukou v oblasti zápěstí.
Na challengerech se dostal do semifinále podruhé a na jaře na antuce v Itálii naopak neuspěl. V neděli odehraje své čtvrté kariérní profesionální finále. Radoval se jen v tom úvodním loni v září na akci M15 v Pardubicích. Pak naopak jasně prohrál letos v Monastiru i s Martinem Krumichem nedávno v Pardubicích.
Už postup do semifinále mu dal jistotu debutu v TOP 400 žebříčku. V živém hodnocení se díky finálové účasti posunul na životní 355. místo. Jeho finálovým protivníkem v řeckém městě bude britský lucky loser Wendelken, který figuruje o 28 pozic níže než Mrva.
