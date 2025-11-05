Ostrá slova Jabeurové: Program nás ničí. Nenechám si diktovat, co mám dělat a co ne

DNES, 11:25
Bývalá světová dvojka Uns Jabeurová (31) zkritizovala v rozhovoru pro Sky Sports nabitý turnajový kalendář organizace WTA, který ji dohnal k depresím. Trojnásobná grandslamová finalistka v červenci přerušila kariéru, aby se dala fyzicky i psychicky do pořádku.
Zde se Uns Jabeurová vrátí na kurty, není nadále jisté (@ ČTK / imago sportfotodienst / Claudio Gärtner)

Jednatřicetiletá Tunisanka prohlásila, že nyní dává přednost sama sobě, aby měla svůj život pod kontrolou.

"Program všechny ničí. Už si nenechám diktovat, co mám dělat a co ne. Hodně jsem trpěla, víc psychicky než fyzicky. Moje tělo dlouho volalo o pomoc a já ho neposlouchala," řekla Jabeurová, která v předloňském finále Wimbledonu podlehla Markétě Vondroušové.

Nejlepší hráčky se v sezoně musejí zúčastnit všech čtyř grandslamů, deseti turnajů WTA 1000 a šesti podniků WTA 500, jinak ztrácejí body v žebříčku.

"Doufám, že nás tenisová komunita vyslyší a sníží počet turnajů. Například Dauhá a Dubaj - dva turnaje WTA 1000 za sebou? To už je moc. Anebo dvoutýdenní turnaje WTA 1000. Žádné hráčce se to nelíbí," uvedla Džábirová.

Na přeplněný kalendář si v poslední době stěžovala řada tenistů i tenistek. Jabeurová, které se pro její optimismus přezdívalo "ministryně štěstí", dohnal až k depresím.

"Dlouho jsem byla smutná. Teď ale mám na prvním místě sebe. To je obrovský krok," dodala tenistka, která nechala nadále otevřené, jak dlouho bude mimo hru či zda se vůbec na kurty vrátí.

Jabeurová přerušuje kariéru: Dosáhla jsem svých limitů

Pavel Novotný, ČTK
Komentáře

tommr
05.11.2025 13:43
"Nejlepší hráčky se v sezoně musejí zúčastnit všech čtyř grandslamů, deseti turnajů WTA 1000 a šesti podniků WTA 500, jinak ztrácejí body v žebříčku."

Chtělo by to ale taky říct kolik bodů v případě neúčasti hráčky ztrácejí. Sabalenka tak v sezoně přišla o 10 bodů, Swiatek přišla o 65 bodů, Gauff přišla o 10 bodů, Anisimova přišla o 10 bodů atd. To jsou naprosto směšný tresty ...
Reagovat
muster
05.11.2025 13:59
to je jen zástěrka, problém je v těch bonusech... svádí to na nějakou povinnost, ale žádná není...jen přijdou o peníze
Reagovat
muster
05.11.2025 13:39
ministryně štěstí, to je dobrý...to by mohla zavést nějaká vláda, Ministerstvo štěstí
Reagovat
Martinice
05.11.2025 12:47
ono vcelku není o čem diskutovat......sportovci chtějí víc a víc peněz, tak se nesmí pak divit, že jsou na ně vyšší a vyšší nároky a požadavky.....něco za něco.....televizní společnosti.... ti, co sportovce oblékají, reklama... neposlední řadě šejkové a jim podobní atd..... tlačí na vedení všech odvětví sportu......sypou do sportu neuvěřitelné prachy, tak za to chtějí prostě a jednoduše maximum.....dokud si sami sportovci neuvědomí, že jsou velmi přepláceni, tak to bude pro ně čím dál horší....nevidím v tom něco, co není logické.... a to nemluvím jen o sportu, který mám jinak moc ráda....sportovci si zaslouží velké peníze, ale tohle je už moc....skoro v každém sportu
Reagovat
muster
05.11.2025 13:41
přesně tak... spirála, která se roztočila napříč celým sportem...
Reagovat
RFanousek
05.11.2025 12:22
Nejlepší hráčky se v sezoně musejí zúčastnit všech čtyř grandslamů, deseti turnajů WTA 1000 a šesti podniků WTA 500, jinak ztrácejí body v žebříčku.

Tak to máme celkem 24 týdnů, turnajem mistryň 25 týdnů povinných turnajů v roce. Rok má 52 týdnů.
O čem se tady jako bavíme?
Reagovat
hanz
05.11.2025 12:17
Džabý, ty už máš po kariéře, tak už můžeš žvatlat, co chceš...
Reagovat
HankMoody
05.11.2025 11:27
Tak bez do Lidlu za pas.
Reagovat

