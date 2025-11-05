Ostrá slova Jabeurové: Program nás ničí. Nenechám si diktovat, co mám dělat a co ne
Jednatřicetiletá Tunisanka prohlásila, že nyní dává přednost sama sobě, aby měla svůj život pod kontrolou.
"Program všechny ničí. Už si nenechám diktovat, co mám dělat a co ne. Hodně jsem trpěla, víc psychicky než fyzicky. Moje tělo dlouho volalo o pomoc a já ho neposlouchala," řekla Jabeurová, která v předloňském finále Wimbledonu podlehla Markétě Vondroušové.
Nejlepší hráčky se v sezoně musejí zúčastnit všech čtyř grandslamů, deseti turnajů WTA 1000 a šesti podniků WTA 500, jinak ztrácejí body v žebříčku.
"Doufám, že nás tenisová komunita vyslyší a sníží počet turnajů. Například Dauhá a Dubaj - dva turnaje WTA 1000 za sebou? To už je moc. Anebo dvoutýdenní turnaje WTA 1000. Žádné hráčce se to nelíbí," uvedla Džábirová.
Na přeplněný kalendář si v poslední době stěžovala řada tenistů i tenistek. Jabeurová, které se pro její optimismus přezdívalo "ministryně štěstí", dohnal až k depresím.
"Dlouho jsem byla smutná. Teď ale mám na prvním místě sebe. To je obrovský krok," dodala tenistka, která nechala nadále otevřené, jak dlouho bude mimo hru či zda se vůbec na kurty vrátí.
Jabeurová přerušuje kariéru: Dosáhla jsem svých limitů
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Chtělo by to ale taky říct kolik bodů v případě neúčasti hráčky ztrácejí. Sabalenka tak v sezoně přišla o 10 bodů, Swiatek přišla o 65 bodů, Gauff přišla o 10 bodů, Anisimova přišla o 10 bodů atd. To jsou naprosto směšný tresty ...
Tak to máme celkem 24 týdnů, turnajem mistryň 25 týdnů povinných turnajů v roce. Rok má 52 týdnů.
O čem se tady jako bavíme?