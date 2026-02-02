Ostrava Open: Sisková na třetí soupeřku nestačila, do akce sestry Fruhvirtovy i Bartůňková
Korpatschová – Sisková 6:4, 6:4
Sisková si probila cestu do hlavní fáze turnaje přes těžké kvalifikační boje, když oba zápasy s krajankou Barborou Palicovou a Švýcarkou Susanou Bandecchiovou překlopila na svou stranu až v rozhodující sadě.
V prvním setu zápasu proti Korpatschové nebylo podání pro ani jednu z tenistek žádnou výhodou. Sisková o něj přišla hned třikrát, její o 130 příček lépe postavená soupeřka dvakrát, a to jí také stačilo k vítězství v úvodním dějství v poměru 6:4.
Druhou sadu začala olomoucká rodačka mnohem sebevědoměji a ve čtvrté hře to byla ona, kdo byl jako první úspěšný na returnu. Brejk však česká tenistka potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno 3:3.
Rozhodující moment utkání tak přinesl devátý game druhého setu. Korpatschová podruhé vzala domácí tenistce podání a výborně rozehraný zápas už zkušená Němka nepustila. Zápas zakončila čistou hrou a po hodině a 38 minutách se mohla radovat z výhry 6:4, 6:4. Její další soupeřou bude druhá nasazená Kolumbijka Emiliana Arangová.
Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Jakoby ten turnaj byl takovej... nijakej. A termín hrůza. Nacpán mezi ostrym auatralskym startem a 2-týdenníma arabskejma tisícovkama.
Návrat WTA na Štvanici vnímám jako domácí tenisovou událost roku a nejen roku, tohle jakoby šlo nějak mimo mě.
Vím, že je Brenda nerozehraná, ale připadá mi, že pohybově vůbec nestíhá, jen dává rány a doufá.