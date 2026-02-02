Ostrava Open: Sisková na třetí soupeřku nestačila, do akce sestry Fruhvirtovy i Bartůňková

DNES, 15:55
Aktuality 5
OSTRAVA OPEN - Na hned kvarteto domácích tenistek se mohli v pondělí těšit čeští fanoušci. Na Ostrava Open se jako první představila Anna Sisková (24), která však nestačila na zkušenou Němku Tamaru Korpatschovou (30), s níž prohrála dvakrát 4:6. O postup do druhého kola budou ještě usilovat Brenda Fruhvirtová (18), Nikola Bartůňková (19) a Linda Fruhvirtová (20).
Profily hráčů
Korpatsch Tamara
Sisková Anna
Fruhvirtová Brenda
Anna Sisková na turnaji v Ostravě do druhého kola neprošla (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Korpatschová – Sisková 6:4, 6:4

Sisková si probila cestu do hlavní fáze turnaje přes těžké kvalifikační boje, když oba zápasy s krajankou Barborou Palicovou a Švýcarkou Susanou Bandecchiovou překlopila na svou stranu až v rozhodující sadě.

V prvním setu zápasu proti Korpatschové nebylo podání pro ani jednu z tenistek žádnou výhodou. Sisková o něj přišla hned třikrát, její o 130 příček lépe postavená soupeřka dvakrát, a to jí také stačilo k vítězství v úvodním dějství v poměru 6:4.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Druhou sadu začala olomoucká rodačka mnohem sebevědoměji a ve čtvrté hře to byla ona, kdo byl jako první úspěšný na returnu. Brejk však česká tenistka potvrdit nedokázala a bylo vyrovnáno 3:3.

Rozhodující moment utkání tak přinesl devátý game druhého setu. Korpatschová podruhé vzala domácí tenistce podání a výborně rozehraný zápas už zkušená Němka nepustila. Zápas zakončila čistou hrou a po hodině a 38 minutách se mohla radovat z výhry 6:4, 6:4. Její další soupeřou bude druhá nasazená Kolumbijka Emiliana Arangová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Ostravě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Frick
02.02.2026 16:18
Škoda toho slabého obsazení z naší strany. Opravdu žádná z nich netoužila po domácím titulu....? Lepší to, že vypadnout na těch 1000-kách v 1. -2. kole.

Jakoby ten turnaj byl takovej... nijakej. A termín hrůza. Nacpán mezi ostrym auatralskym startem a 2-týdenníma arabskejma tisícovkama.

Návrat WTA na Štvanici vnímám jako domácí tenisovou událost roku a nejen roku, tohle jakoby šlo nějak mimo mě.
Reagovat
George_Renel
02.02.2026 16:18
Černá opravdu zeštíhluje.....
Reagovat
Blondie
02.02.2026 16:15
Soupeřka teď ve všem lepší - kreativitou, hlavou, pohybem.
Vím, že je Brenda nerozehraná, ale připadá mi, že pohybově vůbec nestíhá, jen dává rány a doufá.
Reagovat
zfloyd
02.02.2026 16:11
Brenda do toho buší co to dá hraje silou , kdežto její soupeřka hraje hlavně hlavou a je to mnohem účinější
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.02.2026 16:02
Dívám se (i když přerušovaně) na Brendu Fru a je mi z toho nesmírně smutno. Nevidím ani záblesky jejího předchozího tenisového umu a talentu. Nevěřím, že ve druhém setu se vzpamatuje.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist