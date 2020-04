Pandemii koronaviru naplánovali už před lety, všechny nás chtějí očipovat, šokoval Safin

Marat Safin před více než deseti lety ukončil svou úspěšnou kariéru, přesto se stále v tenisovém světě pohybuje, a dokonce měl co do činění i s politikou. Dvojnásobný grandslamový šampion a bývalá světová jednička přišel s šokujícím vysvětlením momentálního krutého dění pro celý svět.

Názor 40letého ruského bouřliváka na koronavirovou krizi musel šokovat nejednoho obyvatele momentálně paralyzovaného světa. "Myslím si, že zprávy o viru, jeho původu ani šíření nejsou pravdivé. Podle všeho toho strašení v televizi si někdo možná myslí, že tohle je konec a civilizace zanikne. Já tomu nevěřím. Prostě nás chtějí všechny očipovat," uvedl vítěz US Open 2000 a Australian Open 2005 v rozhovoru pro Sports.ru.

Dle něj bylo vypuštění viru předem naplánováno. "Bill Gates v roce 2015 řekl, že nás čeká epidemie, pak pandemie a že naším dalším nepřítelem nebude jaderná válka, ale virus. Poté na ekonomickém fóru v Davosu udělali dva týdny předtím, než se o viru vědělo, simulaci, jak bude všechno vypadat. Pochybuju o tom, že by Gates byl věštec, prostě to věděl a všichni se na to připravovali," řekla bývalá světová jednička.

Panika, zavírání obchodů, udržet lidi doma a zásadně ovlivnit trh, to všechno byl podle Safina promyšlený strategický plán. Ten dle jeho slov lidem, kteří ovládají ekonomiku, vychází. "Podle mě za vším stojí světoví lídři, kteří ovládají ekonomiku. Pro ně je ve světě nastolit takový režim hračka. Můžeme je nazvat stínovou vládou. Většina lidí ani neví, že existuje. Rothschildové a Rockefellerové jsou známé klany, jsou tu ale i další."

Safin se po roce 2009, kdy s profesionálním tenisem skončil, začal zajímat o politiku. Po konci kariéry se stal funkcionářem v ruském tenisovém svazu a v ruském olympijském výboru. Díky triumfu strany Vladimira Putina se dostal jako poslanec v roce 2011 i do Státní dumy. Letos vedl ruské tenisty v rámci premiérového ročníku ATP Cupu.