Paráda! Bejlek smetla bývalou světovou trojku a může vyzvat Šwiatekovou
Bejlek – Stephensová 6:3, 6:2
Jen jedinou výhru z hlavní soutěže grandslamů měla před duelem se Stephensovou na svém kontě Bejlek. Povedlo se jí to shodou okolností právě na French Open v loňském roce, když v prvním kole senzačně vyprovodila Martu Kosťukovou. Do prvního vzájemného duelu vstupovaly obě tenistky v rozdílném rozpoložení. Američanka měla za sebou tři kvalifikační výhry, česká tenistka naopak táhla sérii čtyř nezdarů v řadě a jen jediné výhry z posledních sedmi zápasů.
V úvodním setu se jako první dostala do problémů znojemská rodačka, která musela ve třetím gamu odvracet tři brejkbolové šance o třináct let starší soupeřky. Když Stephensová nevyužila za stavu 2:2 ani čtvrtou možnost, chopila se iniciativy levou rukou hrající Češka. V šesté hře to byla právě ona, kdo jako první uspěl na returnu, brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 5:2. Vítězka US Open z roku 2017 ještě snížila na rozdíl dvou her, více už jí ale Bejlek nedovolila. Sadu dopodávala čistou hrou a po 45 minutách šla do vedení 1:0 na sety.
Senzační vítězce letošního turnaje v Abú Zabí vyšel výborně i vstup do druhé sady. V úvodních dvou gamech nepřenechala Američance ani bod a bleskově šla do vedení 2:0. Stephensová musela i ve třetí hře odvracet další brejkbol, tentokrát ale uspěla a připsala si první game. Bejlek si navzdory své výšce dokázala pomoci i na síti, kam se vydávala zakončovat dobře rozehrané výměny, a nadále si naprosto bez problémů držela svůj servis.
Bývalé světové trojce absolutně nevyšla sedmá hra. Stephensová několika nevynucenými chybami v řadě darovala své soupeřce servis a Bejlek už nabídnuté šance bez problémů využila. Sadu dopodávala a po výsledku 6:3, 6:2 mohla slavit postup do druhého kola.
"Pocity jsou skvělé. Jsem ráda, jak jsem ten zápas zvládla, že jsem zůstala v klidu a výrazně si to nezkomplikovala. Že jsem tam nestrávila víc času, než bylo potřeba," uvedla Bejlek.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jen škoda, že za odměnu dostane v dalším kole világoš od Svátkové Blbej los. Škoda, že ji těsně uniklo nasazení.
V příštím kole bude asi konečná ale Sára už má svoje odpracováno a může jen získat ...
Z evropské antuky tedy neodjede bez jediné výhry, ale další kolo je na 99 % konečná.
Nakonec tedy 4 postupy ze 6, což nevypadá špatně, ale nebýt kolapsů, mohli postoupit úplně všichni.