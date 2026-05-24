Paráda! Bejlek smetla bývalou světovou trojku a může vyzvat Šwiatekovou

FRENCH OPEN - Sára Bejlek vstoupila vítězně do French Open. V prvním kole si poradila se zkušenou americkou soupeřkou Sloane Stephensovou po setech 6:3, 6:2 a zajistila si postup do další fáze. Její příští vyzyvatelkou bude vítězka duelu mezi držitelkou divoké karty Australankou Emerson Jonesovou a světovou trojkou Igou Šwiatekovou.
Sára Bejlek si zajistila postup do druhého kola (@ Franck FIFE / AFP / AFP / Profimedia)

Bejlek – Stephensová 6:3, 6:2

Jen jedinou výhru z hlavní soutěže grandslamů měla před duelem se Stephensovou na svém kontě Bejlek. Povedlo se jí to shodou okolností právě na French Open v loňském roce, když v prvním kole senzačně vyprovodila Martu Kosťukovou. Do prvního vzájemného duelu vstupovaly obě tenistky v rozdílném rozpoložení. Američanka měla za sebou tři kvalifikační výhry, česká tenistka naopak táhla sérii čtyř nezdarů v řadě a jen jediné výhry z posledních sedmi zápasů.

V úvodním setu se jako první dostala do problémů znojemská rodačka, která musela ve třetím gamu odvracet tři brejkbolové šance o třináct let starší soupeřky. Když Stephensová nevyužila za stavu 2:2 ani čtvrtou možnost, chopila se iniciativy levou rukou hrající Češka. V šesté hře to byla právě ona, kdo jako první uspěl na returnu, brejk vzápětí potvrdila a šla do vedení 5:2. Vítězka US Open z roku 2017 ještě snížila na rozdíl dvou her, více už jí ale Bejlek nedovolila. Sadu dopodávala čistou hrou a po 45 minutách šla do vedení 1:0 na sety.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Senzační vítězce letošního turnaje v Abú Zabí vyšel výborně i vstup do druhé sady. V úvodních dvou gamech nepřenechala Američance ani bod a bleskově šla do vedení 2:0. Stephensová musela i ve třetí hře odvracet další brejkbol, tentokrát ale uspěla a připsala si první game. Bejlek si navzdory své výšce dokázala pomoci i na síti, kam se vydávala zakončovat dobře rozehrané výměny, a nadále si naprosto bez problémů držela svůj servis.

Bývalé světové trojce absolutně nevyšla sedmá hra. Stephensová několika nevynucenými chybami v řadě darovala své soupeřce servis a Bejlek už nabídnuté šance bez problémů využila. Sadu dopodávala a po výsledku 6:3, 6:2 mohla slavit postup do druhého kola.

"Pocity jsou skvělé. Jsem ráda, jak jsem ten zápas zvládla, že jsem zůstala v klidu a výrazně si to nezkomplikovala. Že jsem tam nestrávila víc času, než bylo potřeba," uvedla Bejlek.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Mantra
24.05.2026 21:28
Btw pan Fritz přesně podle plánu
Levinest
24.05.2026 21:19
zfloyd
24.05.2026 21:11
věřte jí trochu je to přece jen antuka třeba Svátkovou dá
Kapitan_Teplak
24.05.2026 20:40
Sárinka, prdelka
Jen škoda, že za odměnu dostane v dalším kole világoš od Svátkové Blbej los. Škoda, že ji těsně uniklo nasazení.
Nereknu
24.05.2026 21:14
Nedovedu si ani představit, co by Sára musela vytáhnout ze svýho repertoáru, aby další zápas vyhrála. Nebo je otázka, co Swiatek ze svýho repertoáru nevytáhne?
tommr
24.05.2026 20:33
Po selháních Báry Krejčíkové a Terezy Valentové konečně jedna dobrá zpráva. A přišla navíc nečekaně od hráčky které jsem vůbec nevěřil ... smile
V příštím kole bude asi konečná ale Sára už má svoje odpracováno a může jen získat ...
Georgino
24.05.2026 21:15
To mě překvapuje žes nevěřil Sáře proti 360 hráčce, i to, že píšeš o selhání Báry a Terezy - ani jedna nebyla v mých očích velká favoritka, sotva 50/50.
Dobry-den
24.05.2026 20:22
Gratulace Sáře.

Z evropské antuky tedy neodjede bez jediné výhry, ale další kolo je na 99 % konečná.

Nakonec tedy 4 postupy ze 6, což nevypadá špatně, ale nebýt kolapsů, mohli postoupit úplně všichni.
EllNino
24.05.2026 20:27
Presně, minimálně ..pěd jedna..
Kapitan_Teplak
24.05.2026 20:29
Najednou, ty výprasku
Georgino
24.05.2026 21:16
Ale jďete už s těma kolapsama.
com
24.05.2026 20:18
smile Swiatkova dostane tik a hned bude ve tretim kole
Sinuhet1
24.05.2026 20:17
Gratulace smilesmilesmilesmile Jen skoda ze to pristi kolo je tak tezky....
