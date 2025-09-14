Paráda! Menšík zničil Tiafoea, Češi si zahrají na finálovém turnaji
Krajicek/Ram – Macháč/Menšík 7:6, 5:7, 6:4
Utkání mezi Českem a USA odstartovalo pátečními dvouhrami, v nichž Jiří Lehečka porazil Francese Tiafoea a Jakub Menšík podlehl Taylorovi Fritzovi. Sobotní program se tak rozehrál za stavu 1:1. Jako první usilovali o důležitý bod Macháč s Menšíkem, kteří vyzvali favorizované Krajiceka a Rama.
Původně měl do čtyřhry s Macháčem nastoupit Adam Pavlásek. "Těch rozhodování a debat s kluky či realizačním týmem bylo dost. Myslím, že tohle je nejlepší varianta. Kluci je v posledním vzájemném zápase v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci porazili. To jsou střípky, které k tomu vedly," připomněl Berdych únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála 7:5, 7:5. Macháč s Menšíkem navíc bodovali v prvním kole kvalifikace proti Jižní Koreji.
Úvodní dějství deblového utkání dospělo až do tie-breaku. Macháč ve třetím gamu díky dvěma vynikajícím servisům zlikvidoval oba brejkboly Američanů. Během parádní výměny v pátém gamu si Macháč při rybičce narazil pravou nohu v oblasti stehna a musel být ošetřován. Naštěstí se nejednalo o nic vážného a mohl bez omezení pokračovat.
Už před zkrácenou hrou došlo na pořádné drama. Za stavu 5:6 se totiž odehrál maratonský game, v němž Češi čelili celkem třem setbolům a díky výborným servisům Macháče je všechny odvrátili. Tie-break byl do poslední chvíle vyrovnaný a Ram s Krajicekem s přehledem smazali setbol za stavu 5:6 a sami se při skóre 7:6 dostali k další šanci. Celkově čtvrtý setbol už Američané proměnili, když Ram zatlačil Macháče za základní čáru a donutil ho k chybě z forhendu.
Ve čtvrtém gamu druhé sady se Macháč s Menšíkem dostali k prvním brejkbolům. Celkem měli tři, ale na jeden udělal chybu Macháč, na další Menšík a na ten poslední Krajicek trefil volej přesně na lajnu. Za stavu 4:3 pro české tenisty muselo být utkání kvůli dešti i bouřce na zhruba dvě hodiny přerušeno.
Po dlouhém přerušení měli jako první šanci na brejk Američané, ovšem Menšík si s brejkbolem soupeřů poradil s pomocí výborného podání. Ve 12. gamu exceloval na kurtu Macháč a po nechytatelném returnu zajistil českému týmu setbol, na který Ram nečekaně zkazil snadný volej. Po dvou hodinách hry se tak šlo do rozhodujícího setu.
Domácí dvojice se ovšem nenechala ztrátou setu rozhodit a okamžitě zareagovala. Češi se naopak na úvodní game posledního dějství zkoncentrovat nedokázali a poprvé v utkání si i kvůli vlastním chybám prohráli servis, dokonce čistou hrou. Macháč s Menšíkem mohli okamžitě srovnat skóre, jenže Američané jim brejkbol využít nedovolili a svůj náskok zvýšili. V dalším gamu na returnu už se ale Čechům povedlo podání soupeřů prolomit a i oni to zvládli čistou hrou.
Macháč s Menšíkem si v sedmé hře znovu koledovali o manko brejku. Macháčovi vůbec nepadal první servis a čeští hráči celkem i se štěstím odvrátili sérii dvou brejkbolů. Pak měli Krajicek s Ramem ještě jednu šanci, ale při ní už Macháčovi podání zafungovalo a Češi dramatickou hru nakonec urvali. Kritický game za stavu 4:4 zvládli mnohem lépe Američané a brejk zařídil hlavně famózně hrající Krajicek. Američané už si výhodu brejku vzít nenechali a napínavý a téměř tříhodinový duel uzavřeli.
Fritz – Lehečka 4:6, 6:3, 4:6
Třiadvacetiletý Lehečka porazil pátého hráče světa Fritze poprvé a ukončil proti němu sérii čtyř porážek. Duel vyhrál po necelých dvou a půl hodinách. Zaznamenal 13 es, nemuselo ho mrzet ani 14 ze 17 nevyužitých brejkbolů.
Svěřenec trenéra Michala Navrátila získal první set díky stoprocentnímu servisu a brejku ve třetí hře. V dalším průběhu odvrátil tři brejkboly a využil v závěru druhý setbol.
Ve druhé sadě ale Fritz získal brzký brejk na 2:0, a přestože si Lehečka vypracoval v dalším průběhu sedm brejkbolů, ani jeden neproměnil a Fritz vývoj srovnal.
Rozhodl třetí set, v němž Lehečka brzy smazal manko brejku a v dalším průběhu odvrátil dva brejkboly. Klíčový moment přišel v desátém gamu za stavu 5:4, kdy si tenista z Kněžmostu vypracoval při servisu Fritze vedení 40:0 a proměnil druhý mečbol.
Tiafoe – Menšík 1:6, 4:6
Menšík navzdory dlouhému zápasu ve čtyřhře vstoupil do duelu s Tiaforem bez známek únavy a stresu. Domácí hvězdě sebral obě dvě úvodní podání, sám byl naopak na svém bezchybný a rychle vedl 4:0.
Chybující a nervózně působící Tiafoe se už na odpor nezmohl, první sadu ztratil hladce za 26 minut 1:6.
Druhá sada začala velmi nervózně z obou stran. Oba tenisté si prohrála svá úvodní podání. Klíčový moment tak přinesla devátá hra, kdy Tiafoe znovu svůj servis neudržel a prohrával 4:5.
Obrovskou šanci na úspěch si už prostějovský rodák ujít nenechal. Utkání bez větších problémů dopodával, po hodině a 14 minutách proměnil esem druhý mečbol a poslal český tým na finálový turnaj.
"Celému týmu se povedl neskutečný úspěch. Já byl sice ten, kdo to dokončil, ale skvělou práci jsme odvedli všichni. Věřili jsme, i když jsme se ocitli v těžkých situacích. Je to prostě úžasné," uvedl Menšík.
"Jsem na tým nesmírně pyšný. Tohle je nejlepší odměna za práci, kterou všichni odvedli. Kluci hráli opravdu skvěle," řekl v rozhovoru na kurtu Berdych.
Na finálovém turnaji, který se uskuteční od 18. do 23. listopadu v italské Boloni, už jsou kromě obhájců titulu Itálie také Německo, Argentina, Rakousko a Francie. Zbylá dvě kvalifikační utkání se rozhodnou až v neděli.
Komentáře
Nový komentář
Debl těsný tam to bylo taky hratelný to je ale celkově naše slabina. Naštěstí Kuba teda se kousnul i přes risk Berdycha ho nasadit i do 4hry. Fyzicky oba zápasy vydržel a dovezl 3. bod Zaplať pánbůh in straight sets. Taky už potřeboval nějakou pořádně důležitou výhru, jak se tu psalo byl poslední dobou dost v lese.
Velký úspěch celého týmu, někdo může namítat že být tam Shelton tak by to takhle nedopadlo... Zítra už si na to nikdo nevzpomene, šance kterou využili beze zbytku. No a Kuba se už může těšit na Lavera a doufám že tam rozseká přehajpovanýho Fonsekáče...
ďakujem za objektívne info
vyhrávala naše dívčí srdénka.
Jenže Ivo již vedoucím není,
vítězství padla v zapomnění.
..ale o chlapech tam neni ani zminka