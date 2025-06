Paráda! Samson otočila finálovou bitvu a ovládla turnaj v České Lípě

ITF ČESKÁ LÍPA - Lepší závěr turnaje si český fanoušek nemohl přát. Laura Samson (17) otočila finálový souboj s Brazilkou Carolinou Álvesovou (29) a po dvou hodinách boje zvítězila 2:6, 6:2 a 6:3. Díky triumfu by se česká tenistka měla posunout zhruba o padesát míst do třetí stovky žebříčku.

Samson - Álvesová 2:6, 6:2, 6:3

Bez ztráty setu prošla do finále sedmnáctiletá česká naděje Laura Samson. Stejnou cestou se ale vydala i její brazilská soupeřka Carolina Álvesová. Závěrečný duel tak sliboval dramatickou podívanou se vším všudy. A to se také potvrdilo.

Úvodní sada nabídla vyrovnanou hru jen do stavu 2:2, zbytek prvního dějství patřil rodačce ze São Paula. V následujících třech gemech získala česká hráčka jen tři výměny a prohrávala 2:5.

Brazilka si už výborně rozehraný set utéct nenechala a i přes drobné problémy na servisu, kdy odvracela dva brejkboly, získala úvodní sadu za 37 minut poměrem 6:2.

Prvních pět gemů druhé sady nabídlo hned čtyři ztracená podání, třikrát o něj však přišla Álvesová, a česká tenistka tak šla do trháku 4:1. O dvanáct let starší soupeřka už na nepovedený start do setu reagovat nedokázala, Samson dovedla druhou sadu za 41 minut k pohodlné výhře 6:2.

A rodačka z Prahy psychickou výhodu dokonale využila i v rozhodující sadě. Po třech úvodních gemech, kdy vždy uspěly returnující hráčky, si Samson jako první dokázala podržet své podání a šla do vedení 3:1.

Álvesová ještě stihla zareagovat, náskok své soupeřky smazala a srovnala na 3:3. To však bylo z její strany vše. Další tři gamy patřily české tenistce, která sadu získala poměrem 6:3 a po více než dvou hodinách boje se mohla radovat z titulu.

Laura Samson, která do turnaje vstupovala jako 347. hráčka světa, se po triumfu v České Lípě posune zhruba na 293. pozici světového žebříčku.

Výsledky turnaje ITF v České Lípě