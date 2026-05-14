Paráda! Siniaková s Townsendovou vyprovodily soupeřky kanárem, slaví 17. výhru v řadě
Perezová/Schuursová – Siniaková/Townsendová 5:7, 0:6
Siniaková s Townsendovou začaly úvodní minuty zápasu nadějně. Po vyhraném servisu Američanky si při podání Perezové vypracovaly tři brejkbolové možnosti, ani jednu však nevyužily a vzápětí toho mohly také litovat. Jako první v utkání ztratila svůj servis Siniaková, Schuursová vzápětí brejk s problémy potvrdila a australsko-nizozemský pár šel do vedení 3:1.
V dalších třech gamech si tenistky bez problémů držely svá podání. Za stavu 3:4 si Siniaková s Townsendovou vypracovaly při podání ostřílené Nizozemky tři brejkboly, ten poslední proměnily a srovnaly krok. Výborně returnující soupeřky ale okamžitě reagovaly. O podání poprvé v utkání připravily i Američanku a za stavu 5:4 tak mohla první sadu doservírovat levou rukou hrající Perezová.
Dvojnásobné grandslamové šampionky ale neměly pro takový scénář pochopení. V následujících třech gamech naprosto otočily nepříznivě se vyvíjející set. Prolomily podání jak Perezové, tak Schuursové, a po 50 minutách získaly úvodní sadu 7:5.
Excelentně zvládnutý závěr dodal favoritkám potřebnou jistotu i pro druhý set. V úvodních třech gamech ztratily Siniaková s Townsendovou pouhé tři fiftýny a prakticky tak zlomily veškerý odpor soupeřek. Po dalším prohraném podání australsko-nizozemského páru svítil na ukazateli skóre jednoznačný stav 4:0.
Druhý nasazený pár už nepovolil odevzdaným rivalkám jediný game a dovedl utkání k bezproblémové výhře 7:5, 6:0 a po triumfech v Indian Wells, Miami i Monte Carlu tak může dál snít o čtvrtém vavřínu z podniků Masters v řadě.
Výsledky ženské čtyřhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Začátek zápasu tomu ale nenapovídal. Perez/Schuurs dokonce za stavu 4:5 podávaly na první set. SinTown jim ale dopodávat nedovolily a set ještě otočily na 7:5. To soupeřky zlomilo a ve druhém setu už SinTown jasně dominovaly ...
Kromě postupu do semifinále získaly SinTown i první body do žebříčku. O trochu víc jich získala Katka a navýšila si tak náskok na druhou TT na rovných 600 bodů. Na třetí Mertens už má Katka náskok 1442 bodů a na Italky 2425 bodů ...