Paráda! Siniaková s Townsendovou vyprovodily soupeřky kanárem, slaví 17. výhru v řadě

DNES, 14:40
WTA ŘÍM - Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou nezaváhaly ani ve čtvrtfinálovém duelu Masters v Římě. Česko-americký pár si poradil s Australankou Ellen Perezovou a Nizozemkou Demi Schuursovou ve dvou setech 7:5, 6:0 a slaví 17. vítězství v řadě. V boji o finále se utkají s vítězkami souboje mezi španělsko-americkou dvojicí Cristina Bucsaová, Nicole Melicharová-Martinezová a Američankami Coco Gauffovou a Caty McNallyovou.
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou jsou v semifinále (@ CHEMA MOYA hema Moya / EPA / Profimedia)

Perezová/Schuursová – Siniaková/Townsendová 5:7, 0:6

Siniaková s Townsendovou začaly úvodní minuty zápasu nadějně. Po vyhraném servisu Američanky si při podání Perezové vypracovaly tři brejkbolové možnosti, ani jednu však nevyužily a vzápětí toho mohly také litovat. Jako první v utkání ztratila svůj servis Siniaková, Schuursová vzápětí brejk s problémy potvrdila a australsko-nizozemský pár šel do vedení 3:1.

V dalších třech gamech si tenistky bez problémů držely svá podání. Za stavu 3:4 si Siniaková s Townsendovou vypracovaly při podání ostřílené Nizozemky tři brejkboly, ten poslední proměnily a srovnaly krok. Výborně returnující soupeřky ale okamžitě reagovaly. O podání poprvé v utkání připravily i Američanku a za stavu 5:4 tak mohla první sadu doservírovat levou rukou hrající Perezová.

Dvojnásobné grandslamové šampionky ale neměly pro takový scénář pochopení. V následujících třech gamech naprosto otočily nepříznivě se vyvíjející set. Prolomily podání jak Perezové, tak Schuursové, a po 50 minutách získaly úvodní sadu 7:5.

Excelentně zvládnutý závěr dodal favoritkám potřebnou jistotu i pro druhý set. V úvodních třech gamech ztratily Siniaková s Townsendovou pouhé tři fiftýny a prakticky tak zlomily veškerý odpor soupeřek. Po dalším prohraném podání australsko-nizozemského páru svítil na ukazateli skóre jednoznačný stav 4:0.

Druhý nasazený pár už nepovolil odevzdaným rivalkám jediný game a dovedl utkání k bezproblémové výhře 7:5, 6:0 a po triumfech v Indian Wells, Miami i Monte Carlu tak může dál snít o čtvrtém vavřínu z podniků Masters v řadě.

Výsledky ženské čtyřhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Saulnier
14.05.2026 15:51
Keď sme pri amerických tenistkách, Gauff pred chvíľou uhaluzila 1. set s Cirsteou.
pantera1
14.05.2026 15:56
Škoda toho prvního setu, Soranka měla brejk. Nebude to jednoduché, dělá teď dost chyb .
pantera1
14.05.2026 15:51
Soranko upírovitá zaber, přeci to Gofce nenecháš, škoda toho prvního setu .
frenkie57
14.05.2026 15:55
Ona to otočí, věřím tomu.
pantera1
14.05.2026 16:07
Bojím, bojím. Snad máš pravdu a vyjde to.
tommr
14.05.2026 15:11
SinTown slaví další cennou výhru ... smile
Začátek zápasu tomu ale nenapovídal. Perez/Schuurs dokonce za stavu 4:5 podávaly na první set. SinTown jim ale dopodávat nedovolily a set ještě otočily na 7:5. To soupeřky zlomilo a ve druhém setu už SinTown jasně dominovaly ...
Kromě postupu do semifinále získaly SinTown i první body do žebříčku. O trochu víc jich získala Katka a navýšila si tak náskok na druhou TT na rovných 600 bodů. Na třetí Mertens už má Katka náskok 1442 bodů a na Italky 2425 bodů ...
com
14.05.2026 15:07
Královna Kačenka smile
Alien
14.05.2026 14:54
Neuvěřitelné, nadpozemský výkon. Je to carevna!
