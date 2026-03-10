Parádní jízda! Alena Kovačková zdolala jasnou favoritku, sestra ji vzápětí napodobila
A. Kovačková – Fitaová 7:6, 3:6, 7:6
Alena Kovačková vstupovala do boje s Fitaovou v roli žebříčkového outsidera, když jí patří 656. příčka, její soupeřka je 269. hráčkou rankingu. Vstup do zápasu měla lepší Španělka, když se ujala vedení 2:0. Sedmnáctiletá Češka ale stihla manko smazat a byla to naopak ona, kdo měl v prvním setu k vítězství blíže.
Nadějný stav 5:3 ale k výhře nedotáhla a o výsledku úvodní sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm už jasně dominovala mladá Češka, která soupeřce nenechala jediný fiftýn a set získala 7:6. Ve druhém dějství se Kovačková trápila na servisu, o který přišla hned třikrát. Své soupeřce ho prolomila ve dvou případech, což jí na více než prohru 3:6 stačit nemohlo.
V dramatické třetí sadě se Kovačková dostala rychle do vedení 2:0, Fitaová ale náskok bleskově zlikvidovala a srovnala krok. Obě tenistky si už do konce sady svá podání pohlídaly a o výsledku tak znovu musela rozhodnout zkrácená hra. V ní vedla Kovačková už 3:0, o náskok ale vzápětí přišla. V nervózní koncovce však měla jistější ruku rodačka z Prahy a po třech hodinách a čtyřech minutách mohla slavit cenný postup.
J. Kovačková – Akliová 6:4, 6:0
Pár hodin po postupu své sestry nastoupila na kurt i mladší Jana Kovačková. I ona neměla podle papírových předpokladů na svou soupeřku stačit – Američanku Akliovou. Na žebříčkové prognózy ale patnáctiletá Kovačková, které patří 505. příčka, vůbec nedala.
V prvním setu se dostala do vedení 3:1, o náskok však přišla a první sada mířila za stavu 4:4 do dramatické koncovky. Klíčový game prvního setu se odehrál v deváté hře při podání Američanky. V dlouhém gamu proměnila Kovačková třetí brejkbol, set vzápětí úspěšně dopodávala a šla do vedení.
Nezvládnutá koncovka se na Akliové podepsala. O devět let starší Američanka kupila od úvodních míčů druhého dějství chyby, což v pohodě hrající Kovačkové naprosto vyhovovalo. Když za stavu 2:0 podruhé v setu vzala své soupeřce podání a brejk potvrdila, bylo o postupující jasno. Kovačková dovedla utkání za hodinu a 26 minut k výhře 6:4, 6:0 a zajistila si, stejně jako její sestra, účast v osmifinále.
Sestry Kovačkovy spolu úspěšně v Řecku působí i v deblové soutěži, kde si v pátek zahrají už o účast v semifinále.
