Parádní jízda Muchové a Macháče. Česko v United Cupu přehrálo dominující Itálii a je v semifinále

UNITED CUP - Čeští tenisté narazili ve čtvrtfinále United Cupu na Itálii, která v loňském roce ovládla Pohár Billie Jean Kingové i Davis Cup. O vítězství rozhodli už po dvouhrách, když Karolína Muchová (28) zvládla i pátý vzájemný souboj se světovou čtyřkou Jasmine Paoliniovou (28) a Tomáš Macháč (24) potvrdil roli favorita v utkání s Flaviem Cobollim (22). V semifinále Češi vyzvou předloňské šampiony z USA.

Paoliniová – Muchová 2:6, 2:6

Čeští tenisté ve skupině porazili Norsko, ale prohráli s Polskem a do poslední chvíle museli čekat, zda projdou do vyřazovacích bojů jako nejlepší tým z druhých míst v Sydney. Podle původního rozpisu se měli ve čtvrtfinále utkat se svými přemožiteli z Polska, ale v pravidlech stojí, že nemohou čelit vítězi stejné skupiny dříve než ve finále.

V souboji o semifinále tak naši tenisté vyzvali Itálii, která v loňském roce kralovala v Davisově poháru i Billie Jean King Cupu a ve skupinové fázi vyhrála všech šest zápasů. Utkání rozehrály Karolína Muchová se světovou čtyřkou a úřadující finalistkou dvou grandslamů Jasmine Paoliniovou.

Olomoucká rodačka se loni krátce před Wimbledonem vrátila po dlouhé zdravotní pauze a znovu potvrdila, že je zpět v nejlepší formě a na Paoliniovou prostě zahrát umí.

V úvodní sadě šla po maratonském pátém gamu a využití až pátého brejkbolu do vedení. V následujících minutách odvrátila tři brejkbolové šance Italky a už jí v téměř hodinovém setu nepovolila ani jednu hru.

Druhé dějství odstartovala Muchová brejkem a ve čtvrtém gamu zlikvidovala další dva brejkboly Paoliniové. Soupeřku tím dokonale rozhodila, vzápětí jí sebrala servis čistou hrou a luxusní náskok už si nenechala vzít.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zápas trval hodinu a 43 minut a Muchová v něm smazala všech 10 brejkbolů Italky. S Paoliniovou vyhrála i pátý vzájemný souboj a počtvrté bez ztráty setu.

"Jsem ráda, že jsem vyhrála a zůstala soustředěná, protože ona vrací každý míč. Snažila jsem se hrát agresivně, což v minulých zápasech fungovalo a pomohlo to i teď," řekla v rozhovoru na kurtu Muchová.

Cobolli – Macháč 1:6, 2:6

Tomáš Macháč získal po výhře nad Hubertem Hurkaczem klíčový bod pro postup Česka ze skupiny a proti Itálii rozhodl o vítězství už po dvouhrách. Nejlepší Čech v žebříčku ATP si poradil s Flaviem Cobollim, proti němuž suverénně potvrdil roli favorita.

Za celý zápas nemusel řešit komplikace na vlastním podání. Italovi nenabídl ani jednu brejkbolovou příležitost, dohromady mu povolil pouhé tři hry a za necelou hodinu zapsal jednoznačnou výhru.

"Myslím, že tohle je nejvyšší level tenisu, který umím zahrát. Mám radost, že jsem tohle předvedl v tak důležitý moment. Byl jsem překvapený, jak jsem hrál bez chyb a nedal mu jedinou šanci, aby se vrátil zpět," řekl na webu soutěže Macháč. "Vím, že to v sobě mám. Když jsem viděl, jak se zápas vyvíjí, snažil jsem se být psychicky silný, co to šlo. Hrál jsem jako Novak (Djokovič)," doplnil.

Macháč zakončil loňskou sezonu skrečí na Masters v Paříži a dorazil do australského Sydney po nemoci. Ačkoli krátce před Vánoci dobíral antibiotika, prezentuje se v United Cupu skvělou formou. Po těsné porážce s trojnásobným grandslamovým finalistou Casperem Ruudem zdolal ve třech setech Hurkacze a smetl Cobolliho.

Za již rozhodnutého stavu dostali poprvé šanci Gabriela Knutsonová s Patrikem Riklem. Ve smíšené čtyřhře podlehli úřadujícím šampionům US Open Saře Erraniové a Andreovi Vavassorimu 5:7, 6:3, 4:10.

Česko hraje i třetí ročník United Cupu a poprvé postoupilo ze skupiny. V sobotním semifinále bude čelit Spojeným státům, které jsou šampionem premiérového ročníku 2023 a mají pro singly členy TOP 10 Coco Gauffovou a Taylora Fritze. S Američany prohráli čeští tenisté předloni ve skupině 1:4.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Kazachstán a loňský finalista Polsko.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.