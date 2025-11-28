Parádní představení teenagera Brunclíka. Za hodinu zničil bývalého 74. hráče světa

DNES, 13:40
ATP CHALLENGER MANÁMA - Petr Brunclík (19) na challengeru v Bahrajnu druhým dnem po sobě předvedl dominantní výkon a zajistil si semifinálovou účast. Talentovaný český teenager za hodinu a poměrem 6:1, 6:3 vyřídil zkušeného bývalého 74. hráče světa Mirzu Bašiče (34). O druhé kariérní finále na této úrovni bude usilovat proti Iljovi Simakinovi.
Petr Brunclík si zajistil semifinálovou účast (© ČTK / Lebeda Pavel)

Brunclík – Bašič 6:1, 6:3

Teprve 19letý Brunclík patří mezi největší mladé české talenty a na probíhajícím challengeru v Bahrajnu to potvrzuje. Do turnaje sice vstoupil prohraným setem, nicméně od té doby dominuje a v žádné z následujících šesti sad neztratil více než tři gamy.

Po úspěšném obratu proti Matthewovi Summersovi a suverénním vítězství nad domácím Ioannisem Xilasem si za zhruba hodinu poradil s Bašičem. O 15 let staršímu reprezentantovi Bosny a Hercegoviny toho moc nedovolil.

Úvodní dějství bylo jasně v režii Brunclíka a bývalému 74. hráči světového pořadí povolil za 23 minut jen jeden game. Druhý set už byl z pohledu českého teenagera o něco komplikovanější, když dvakrát ztratil servis a musel dohánět manko 0:2. V posledních třech gamech však opět nastolil dominanci.

V sobotu čeká Brunclíka čtvrté letošní a zároveň kariérní semifinále na challengerech. V úvodních dvou v řeckém Hersonissosu a španělské Villeně neuspěl, ale před měsícem v tuniském Monastiru padl až ve finále.

Jeho semifinálovým protivníkem bude nasazená dvojka a ruský tenista Simakin. Pokud Brunclík tento zápas zvládne, mohl by si zajistit debut v TOP 300 světového hodnocení.

Výsledky turnaje ATP Challenger 50 v Manámě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

3
aligo
28.11.2025 19:21
74.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
28.11.2025 19:50
jj, díky
Reagovat
com
28.11.2025 16:01
Brumík
Reagovat

