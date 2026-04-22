Mohlo se to pokazit, odhalil Sinnerův trenér. Podle něj Ital zatím nedosáhl svého potenciálu
"Měli jsme spoustu času na trénink před turnajem v Indian Wells a věděli jsme, že mezi Monte Carlem a Římem nebude příliš mnoho volných týdnů. Neexistuje lepší trénink než soutěžení a když hrajete dobře a vyhráváte, výdej energie je nižší. Nechceme, aby ztratil rytmus hry, který má. Jannik se nyní cítí dobře a sebejistě," odůvodnil Vagnozzi účast Sinnera na probíhající španělské tisícovce. Do turnaje vkročí soubojem s Francouzem Benjaminem Bonzim.
Promluvil také o velmi sledované rivalitě s Alcarazem. Právě se Španělem se Sinner přetahuje o pozici světové jedničky a společně dominují mužskému okruhu, především na grandslamech a akcích Masters. Od roku 2024 vyhráli devět majorů v řadě a sedm z posledních deseti tisícovek.
"Vítězství v Monte Carlu bylo vzrušující z mnoha důvodů a jedním z nich bylo znovuzískání prvního místa. Je jasné, že v tomto ohledu je nejdůležitější dokončit sezónu na této pozici, ale návrat na čelo žebříčku po třech měsících bez hraní v loňském roce je velký úspěch," komentoval návrat svého svěřence na trůn.
"Porazit Carlose je vždycky výjimečné, protože nás to žene ke zlepšení. Velcí šampioni vždy vyžadují, abyste neustále hledali nová řešení. Je škoda, pokud nebude moci hrát v Římě nebo v Paříži, protože Jannik proti němu rád soupeří," zmínil Španělovo zranění, které ho zřejmě připraví o zbytek antukové sezony. Sinner je společně s Alcarazem jedním ze dvou nejlepších hráčů posledních let. Velký průlom přišel po jeho prvním triumfu na Masters v Torontu v roce 2023. Od té doby získal i čtyři grandslamové tituly.
"Neexistuje žádný kouzelný proutek, který by vysvětlil, čeho jsme společně od roku 2022 dosáhli. Klíčem bylo myslet dlouhodobě. Podstoupili jsme mnoho rizik a změnili jsme řadu technických a taktických aspektů jeho tenisu. Mohlo se to pokazit, ale našli jsme chlapa, který je trpělivý a velmi tvrdě pracuje. Každopádně bych řekl, že Sinner je hráč ve vývoji, ještě nedosáhl svého plného potenciálu. Na kurtu je velmi vážný a zodpovědný, ale mimo něj je velmi veselý, rád vtipkuje a užívá si života," řekl Vagnozzi o společné cestě za úspěchem a charakteru svého svěřence.
Italský trenér vidí naprosto profesionální přístup celého týmu, jako jeden z hlavních pilířů společného úspěchu. Za velké pozitivum považuje také fakt, že se jeho svěřenec zatím vyhýbá vážným zraněním. "Myslím, že receptem je mít špičkový tým, vybudovat si dobrý základ a mít i trochu štěstí. Tito kluci trénují 300 až 320 dní v roce, intenzita hry se zvyšuje a nikdy si nemůžete být jisti, že nenastanou problémy. Každopádně si myslím, že klíčové bylo i přidání Darena Cahilla," vysvětlil.
Australan slouží jako nezbytný druhý hlas a zabraňuje napětí v týmu. Už dříve však avizoval, že jeho spolupráce se Sinnerem je pouze dočasná a odejde jakmile ho Ital nebude potřebovat. Nakonec se dohodli alespoň do konce letošní sezony. "Vždycky jsme sdíleli stejnou vizi ohledně Jannikovy kariéry a bylo zásadní, že ani jeden z nás na sebe nevzal větší zodpovědnost než ten druhý. Každý z nás chápe, na co se musíme více soustředit, někdy je třeba ustoupit pro společné dobro, ale skvěle spolupracujeme. Řekl bych, že jsem ten tvrdý, ten, kdo říká věci, které Jannik nechce slyšet. Zatímco Darren je klidnější a veselejší, ví, jak uklidnit věci ve vypjatých chvílích," specifikoval různé pozice dvou trenérů v týmu.
