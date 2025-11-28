Parádní představení teenagera Brunclíka. Za hodinu zničil bývalého 76. hráče světa
Brunclík – Bašič 6:1, 6:3
Teprve 19letý Brunclík patří mezi největší mladé české talenty a na probíhajícím challengeru v Bahrajnu to potvrzuje. Do turnaje sice vstoupil prohraným setem, nicméně od té doby dominuje a v žádné z následujících šesti sad neztratil více než tři gamy.
Po úspěšném obratu proti Matthewovi Summersovi a suverénním vítězství nad domácím Ioannisem Xilasem si za zhruba hodinu poradil s Bašičem. O 15 let staršímu reprezentantovi Bosny a Hercegoviny toho moc nedovolil.
Úvodní dějství bylo jasně v režii Brunclíka a bývalému 76. hráči světového pořadí povolil za 23 minut jen jeden game. Druhý set už byl z pohledu českého teenagera o něco komplikovanější, když dvakrát ztratil servis a musel dohánět manko 0:2. V posledních třech gamech však opět nastolil dominanci.
V sobotu čeká Brunclíka čtvrté letošní a zároveň kariérní semifinále na challengerech. V úvodních dvou v řeckém Hersonissosu a španělské Villeně neuspěl, ale před měsícem v tuniském Monastiru padl až ve finále.
Jeho semifinálovým protivníkem bude nasazená dvojka a ruský tenista Simakin. Pokud Brunclík tento zápas zvládne, mohl by si zajistit debut v TOP 300 světového hodnocení.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře