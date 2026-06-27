ŽIVĚ: Muchová bojuje o titul! V cestě stojí bývalá jednička Ósakaová a extrémní počasí

DNES, 10:30
Aktuality 1
WTA BAD HOMBURG - Karolína Muchová bojuje na poslední wimbledonské generálce v německém Bad Homburgu o svůj druhý letošní a zároveň třetí kariérní titul. Olomoucká rodačka čelí ve finálovém souboji, který se hraje v extrémním horku, bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové. Rovněž pro japonskou superstar se jedná o první finále na trávě. Zápas nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Muchová Karolina
Karolína Muchová bojuje o další letošní titul (© Arena Akcji / Sipa USA / Profimedia)

Muchová – Ósakaová / hraje se

Muchová splnila roli favoritky ve všech třech zápasech v Bad Homburgu a už dvakrát vylepšila své kariérní maximum na travnatých kurtech. Dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu si zahrála v tomto týdnu své první semifinále na nejrychlejším povrchu a v sobotu nastoupí k finále.

Ve finálových zápasech se olomoucké rodačce nedaří. Má v nich vysoce negativní bilanci 2:6 a titul získala pouze v Soulu 2019 a na letošní tisícovce v Dauhá. Letos je ve finále už potřetí, přičemž do každého došla na jiném povrchu. Na antuce ve stuttgartské hale neuspěla proti Jeleně Rybakinové.

Její soupeřkou ve finále v Bad Homburgu bude Ósakaová a šance jsou naprosto vyrovnané. Rovněž japonská superstar je ve finále na trávě poprvé v kariéře. Na rozdíl od Muchové má ve finálových duelech pozitivní úspěšnost (7:5), ovšem na triumf čeká od Australian Open 2021. Češka může srovnat vzájemnou bilanci na 3:3, poslední dva souboje loni na Australian Open a US Open prohrála.

Podmínky v Bad Homburgu mají být stejně jako v pátek, kdy musel být duel Muchové s Elenou-Gabrielou Ruseovou na skoro dvě hodiny přerušen, doslova brutální. Už kolem poledne se v německém městě očekávají teploty okolo 37 stupňů Celsia. I proto pořadatelé chtějí finále zahájit už v 11:00.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 500 v Bad Homburgu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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pantera1
27.06.2026 11:07
Karoli, hodně štěstí, ať jsi naše lázeňská šampionka, nebude to jednoduché,vale věřím, že to zvládneš .

Dneska letně od bazénu, osvěžení bude potřeba .

https://youtu.be/PE3g2zeBVQQ?is=HKsJ5Hb0tjOgbf_V
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