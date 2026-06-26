Muchová je poprvé ve finále na trávě! Češka zastavila přemožitelku Noskové a vyzve Ósakaovou

DNES, 18:25
Aktuality 97
WTA BAD HOMBURG - Karolína Muchová znovu na pětistovce v německém Bad Homburgu splnila roli favoritky a zajistila si první kariérní finále na travnatých kurtech. Světová jedenáctka si poradila v zápase přerušeném kvůli horku 6:4, 6:4 s nebezpečnou přemožitelkou Lindy Noskové a rumunskou kvalifikantkou Elenou-Gabrielou Ruseovou. V sobotním souboji o titul vyzve Naomi Ósakaovou.
Profily hráčů
Ruse Elena Gabriela
Muchová Karolina
Karolína Muchová si zajistila premiérové finále na trávě (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Ruseová – Muchová 4:6, 4:6

Muchová začala snadno uhájeným servisem a vypadalo to, že suverénně na podání odstartuje i Ruseová. Rumunka však od stavu 30:0 vyrobila tři dvojchyby po sobě a nabídla české favoritce brejkbol. Nepříznivý vývoj ovšem snadno otočila, srovnala na 1:1 a v dalším gamu na servisu se jí povedl obrat z 0:30.

Při skóre 2:2 musela poprvé na podání zabojovat Muchová. K brejkbolu ale Ruseovou nepustila a zase odskočila do vedení o game. Rozjetá Rumunka velmi dobře servírovala, hrála agresivně, držela s favorizovanou Češkou krok a po 37 minutách byl stav vyrovnaný 4:4.

V kritickém devátém gamu přišlo první zaváhání Muchové na vlastním servisu a po několika chybách pustila Ruseovou k premiérovému brejkbolu. S ním si však nátlakovou hrou zakončenou na síti poradila, nebezpečný moment zvládla a podání si po velkém boji a čtyřech shodách udržela.

Vzápětí měla Muchová obrovskou šanci vyhrát úvodní set a tuto příležitost nepromarnila. Olomoucká rodačka se i díky chybám Ruseové propracovala ke dvěma setbolům v řadě a rumunská soupeřka hned na ten úvodní vyhodila bekhend.

Kvůli extrémně vysokým teplotám atakujícím 40 stupňů Celsia muselo být utkání po prvním setu přerušeno. Obě aktérky se odebraly do útrob stadionu a na kurt se vrátily až po více než hodinu a půl dlouhé přestávce.

Během pauzy se nic nezměnilo. V Bad Homburgu stále panovalo horko a obě aktérky se snažily výměny ukončovat co možná nejrychleji. Rovněž ve druhém dějství se jako první z brejku radovala Muchová. Češka slavila ve čtvrtém gamu, když po vlastních chybách využila až třetí brejkbol a ujala se vedení 3:1. Následně brejk suverénně potvrdila.

Muchová mohla ukončit zápas s přemožitelkou Noskové již na returnu, ale neproměnila dva mečboly po sobě. Vzápětí poprvé v utkání selhala na servisu a dovolila Ruseové vrátit se zpátky do boje o finále. Rumunka ale neskutečným způsobem zaváhala, nedotáhla vedení 40:0 a Muchová jí nakonec srovnání skóre nedovolila. Češka využila svůj třetí mečbol a mohla slavit postup.

Po skalpech Iriny Beguové, Clary Tausonové a Ruseové si Muchová zajistila své deváté kariérní finále a už třetí v letošní sezoně. Zatímco na únorové tisícovce v Dauhá získala svůj nejcennější a teprve druhý titul, na antuce ve stuttgartské hale neuspěla.

V Bad Homburgu už dvakrát vylepšila své maximum na travnatých kurtech. Dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu nikdy předtím nedošla na nejrychlejším povrchu do semifinále. V sobotním finále ji čeká souboj s bývalou světovou jedničkou Ósakaovou.

Rovněž japonská hvězda a majitelka čtyř grandslamových trofejí je ve finále na trávě poprvé. Muchová může srovnat vzájemnou bilanci na 3:3. Na pažitech se potkávají poprvé a poslední dva souboje loni na Australian Open a US Open vyhrála Ósakaová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Bad Homburgu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

97
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Honza-K
26.06.2026 18:30
Velká gratulace Karolíně. Nevzdává se za jakéhokoli stavu.
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HAJ
26.06.2026 18:30
Muška si to sice trochu zkomplikovala, ale dobrý výkon a gratulace. Tak ať to finále vyjde.
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zfloyd
26.06.2026 18:27
ani to nebolelo a finále je tady
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gocii
26.06.2026 18:26
V nadpisu zahodila vedeni? Ale nevidim kde teda? Kdo to pise a vydava??
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 18:28
zahodila vedení o brejk, to je snad logický. není třeba slovíčkařit, zkušení čtenáři TP chápou :)
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com
26.06.2026 18:31
Blondie je nejzkušenější smile
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subaru
26.06.2026 18:37
No málem opravdu. Ruse to zazdila.
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stirr
26.06.2026 18:25
Muška se ještě trochu opřela to vypadá
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stirr
26.06.2026 18:25
A úspěšně
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Preview.lover
26.06.2026 18:20
3 špatné backhandy a hned je soupeřka zpátky v zápase
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tommr
26.06.2026 18:18
Karolína nejdřív doslova zahodila dva mečboly na returnu a pak podle očekávání nezvládla zápas dopodávat. Zřejmě jí baví v tom horku hrát a chce si zápas co nejvíc prodloužit ...
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subaru
26.06.2026 18:14
2 mečboly a 3 stupidní čopované BH
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hanz
26.06.2026 18:00
Všimli jste si někdy toho, že ať hraje Pavlásek s kýmkoli, tak v podstatě ta dvojice není schopná brejku... většinou juknu na průběh a ve většině případů to prejedou v tajbrejcích, nebo tím, že někdo z nich ztratí podání... ale málokdy se stane, že oni sami brejknou...
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tenisman1233
26.06.2026 18:03

Všiml sis,že ať hraje top deblový pár s jiným deblovým párem s tak je to jenom o udržení servisu a o podání?
To není jen o Pavláskovi.
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hanz
26.06.2026 18:30
No, někteří se alespon rebreaknou...
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frenkie57
26.06.2026 17:58
4:1, to si snad už Muška pohlídá.
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tommr
26.06.2026 18:07
5:2 už by mohlo stačit. Včera proti Tauson ale Karolína málem přišla o vedení 5:1 ...
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stirr
26.06.2026 18:13
5:3.. ale ještě jde podávat což by mohla dát myslím že ruse ani 1 nebrejkla Káju
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frenkie57
26.06.2026 18:18
Už se stalo. Kouká z toho třetí set. Ruse vycítila šanci a notně ožila. Muška je pěkně utlumená. Bude to ještě boj. Leda, že by zabojovala na příjmu.
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pantera1
26.06.2026 18:23
Se to začalo komplikovat, Karol chce v tom hicu třetí set, no hlavně ať to dotáhne.
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stirr
26.06.2026 18:26
Naštěstí třetí set nebude
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frenkie57
26.06.2026 18:28
Takže to zachránila na příjmu, ale moc to nevypadalo, prohrávala 0:40.
Gratulace Mušce, ale nevím nevím, zda ta úroveň hry bude Mušce zítra stačit na Osaku.
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tenisman1233
26.06.2026 18:31
Ruse jí dneska dost pomohla 10 DF.
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frenkie57
26.06.2026 18:34
To určitě, Osaka tolik chyb na podání nenabídne. Zitra to bude těžký, ale snad hratelný.
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stirr
26.06.2026 18:18
Už budu ticho
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Tomas_Smid_fan
26.06.2026 18:40
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subaru
26.06.2026 17:35
37, krásný chládek
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frenkie57
26.06.2026 17:39
To se ale pořádně ochladilo.
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stirr
26.06.2026 17:56
Tam snad mrzne..
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frenkie57
26.06.2026 17:32
Už se trousí diváci, za chvíli se bude pokračovat.
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pantera1
26.06.2026 16:54
Co se tam děje? nehrají kvůli vedru asi. Musí to být hrůza. V autě mi teploměr ukazoval 40 stupňů .
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tommr
26.06.2026 16:59
Play suspended due to extreme heat - N.B. 15:25 GMT ...
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Vlk-v-trave
26.06.2026 17:07
jo, je tam 40.
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Ela-fon-isi
26.06.2026 17:16
Strašný. Šla jsem si natrhat hrášek a přes noc se stal hrachem. Ani na tribuně bych tam sedět nechtěla, natož hrát.
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tenisman1233
26.06.2026 16:25
Mezitím co se obě hráčky schovávají před teplem,tak v Eastbourne postoupili J.Malečková a Miri Škoch do finále.
Nutno dodat,že soupeřky jim ten postup darovaly,s 2.podáním se hodně trápily
,udělaly neskutečných 16 dvojchyb .
Ve finále čekají Dabrowski/Stefani,kde očekávám jasnou záležitost ale se třeba se stane překvapení ......
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tenisman1233
26.06.2026 16:40
Jak to,že si nevysloužili článek Ondro?
Nejlepší český deblový pár by si to zasloužil,ne?
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tommr
26.06.2026 16:43
pokud ve finále porazí Dabrowski/Stefani ta nějakej článek určitě bude ...
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tenisman1233
26.06.2026 16:44
Tak to asi neklapne,Dabrowski/Stefani jsou na jiné úrovni a tak špatně podávat určitě nebudou
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Ondřej.Jirásek
26.06.2026 16:53
Až když bude titul, možná i prohrané finále. Tohle zatím ne, už vyhrály turnaj, zas taková pecka to není
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tenisman1233
26.06.2026 17:10
To máš pravdu,Haverlag s Lumsden zy ty jejich dvojchyby (16) nezaslouží ani zmínku.
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Ondra979
26.06.2026 16:24
dobre Muska, ale v tom bych hrat nechtel ani pred tou pauzou..je dobre, ze se to prerusuje, kdo nekdy hral aspon v 34 stupnich tak to asi potvrdi..peklicko..
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chlebavevaju
26.06.2026 16:21
To je povyku pro trochu tepla, tak je léto, no! Já bych si tam na lavičce rozklepl na pánev vejce a udělal si volské oko.
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tommr
26.06.2026 16:15
Ruse by se mohla inspirovat u Ostapenky a do dohrávky nenastoupit. Pochybuju ale že by nám takovou radost udělala ...
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Otmar
26.06.2026 16:07
Set jde za Muškou asi po zásluze, ale nelíbí se mi její hra. Je to spíš na náhodu, nesmyslné chyby a hodně pasívní. Vůbec mizerný tenis, od Ruse jak by smet! Navíc Muška nevypadá dobře, snad to je tím vedrem a není tam nic jiného.
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Vlk-v-trave
26.06.2026 16:14
To si ji asi nevidel vcera a predevcirem... snad ji uvidime jeste dnes a zitra :-)
A na trave se nejak zajede...
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Otmar
26.06.2026 16:34
Ale viděl, viděl....1.set proti Tauson byla úplná havárie, dneska aspoň trošku šel první servis. Ten ji nakonec podržel, když nechala Ruse žít po jejich servisgamech.
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Mac
26.06.2026 16:06
tak Karolínka se rozhodla, že se tady místo přípravy na w pěkně uvaří... ještě, že organizátoři mají víc rozumu než ona...
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com
26.06.2026 16:06
pauza, tak se zatim pochlubte co bylo na vysvedceni smile
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frenkie57
26.06.2026 16:12
Co my, ty se pochlub, ty jsi tady za školáka...
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zfloyd
26.06.2026 16:05
zaregistroval někdo na jak dlouho je ta pauza na horko ??
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frenkie57
26.06.2026 16:13
Dokud nezajde slunko.
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tommr
26.06.2026 16:16
a mají tam umělý osvětlení?
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frenkie57
26.06.2026 16:21
Diváci posvítěj mobilama.
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Vlk-v-trave
26.06.2026 16:04
prvni set se nakonec povedl... ale je videt, ze pro obe to vedro je asi narocne... pochopitelna prestavka... a kdo vi kdy nastoupi....
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zfloyd
26.06.2026 16:02
tak hrajou profíci 5:4 a brejk , tak to vypadá jednoduše
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tommr
26.06.2026 15:58
Ruse je při vší úctě jen průměrná hráčka a dneska nabízí Karolíně jednu šanci za druhou. Karolína ale všechny trestuhodně zahazuje ...
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PTP
26.06.2026 16:02
Zkušenej break na závěr, hezky jí to vyšlo
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tommr
26.06.2026 16:05
jestli si to tak opravdu naplánovala tak smekám ...
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Otmar
26.06.2026 16:08
Tomu nevěříte tak jako já, že jo?
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tommr
26.06.2026 16:11
já bych řek že měla víc štěstí než rozumu ...
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frenkie57
26.06.2026 16:19
Štěstí ke hře patří, takže je to v pořádku. Ale výkon skutečně nic moc, od obou.
Prostě horko tenisu moc nesvědčí.
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StestiJeKrasnaVec11
26.06.2026 15:55
Level obou je horší jak včera... Káju brutálně drží servis, jinak by i horší výkon Ruse asi stačil... nemá to velkou úroveň
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Vlk-v-trave
26.06.2026 16:06
je tam 40. Tak asi nemuzem cekat zazraky... i tak u Kaji serv lepsi nez behem turnaje...
Elena v uvodu nervozni, a myslim, ze ji vedro vadi vic... take vic chyb...
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frenkie57
26.06.2026 16:08
Musím souhlasit. Je trochu vidět, že to horko na obě brutálně působí. Obě se snaží co nejdříve zakončovat, aby to rychle odehrály a mohly si sednout na chvilku do stínu. Z toho pramení to vyšší množství chyb na obou stranách.
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zfloyd
26.06.2026 15:50
Elena teda docela hodně zlobí Mušku
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chlebavevaju
26.06.2026 15:51
Muchovou zlobí její mozek a až potom Ruse.
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Alexandris
26.06.2026 16:21
Ty máš problém s mozkem pokaždé je to tvoje velké téma
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Babolet
26.06.2026 17:25
Tvoje komentáře jsou geniální. To je z Tvé hlavy
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Vlk-v-trave
26.06.2026 15:47
Dnes se Karoline ty utoky na sako vubec nedari :-(
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chlebavevaju
26.06.2026 15:49
Sako (sportovnější také blejzr) je část pánského obleku a někdy i součást civilního oblečení jako svrchní oděv. Většinou je z vlny a jejích směsí, výjimečně z bavlny nebo různých umělých materiálů. Určitě znáte začky jako Armani nebo Hugo Boss...
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Mac
26.06.2026 15:55
je to taky "značka pánků"...
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Georgino
26.06.2026 16:26
... myslela, že je to známka punku...
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frenkie57
26.06.2026 16:06
Přijdou mi drobet uspěchaný...
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chlebavevaju
26.06.2026 15:45
Muchová by potřebovala 4 DF od soupeřky za gam, jinak nebrejkne nic.
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Mac
26.06.2026 15:47
jojo, tenhle gem byl exkluzivní, teď čekám dvojchyby od ní...
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tommr
26.06.2026 15:59
jj tři dvojchyby za sebou jí na brejk nestačí ...
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PTP
26.06.2026 15:37
Sven tam dělá reklamu na Toalson, asi mu Muška málo platí.
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chlebavevaju
26.06.2026 15:32
Muchová si s touto ne/formou půjde pro nový anti-rekord, další výpadek v 1. kole Wimbledonu.
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tenisman1233
26.06.2026 15:35
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Babolet
26.06.2026 15:42
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Vlk-v-trave
26.06.2026 15:25
Hlasim velmi zlepseny servis u Musky! :-)) Je tu nadeje!!!
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Vlk-v-trave
26.06.2026 15:31
ach jo... nadeje se vytraci... a jsem pomalu tam kde jsme byli... :-D
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pantera1
26.06.2026 15:13
Karoli vydrž v tom vedru, posílám ledový vanilkový frapé se šlehačkou a ochlazení z Norska

https://youtu.be/DCkbfyk6XGc?is=TygTpo1ZO4pIX0WB
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frenkie57
26.06.2026 15:22
Děláš Mušce a mně chutě.
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pantera1
26.06.2026 15:39
poslala bych ti potrubní poštou, kdyby to šlo.
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frenkie57
26.06.2026 16:03
Stejně by to došlo zdrclé, ze všech těch otřesů, to se musí dlabat čerstvé, pěkně u toho kulatého stolku s kulatýma sedačkama bez opěradel - moje vzpomínka na cukrošku.
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PTP
26.06.2026 15:25
Vono tomu Mortenovi už je 66 let, to je něco, teda.
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pantera1
26.06.2026 15:37
Morten krásně zpívá, ale můj koník je Magne, já jdu vždycky proti proudu .

https://youtube.com/shorts/1V-6QP-prqU?is=XaE5nPLuKSiO1-T3
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PTP
26.06.2026 15:41
To bude ta sexy dvojka z mravů...
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pantera1
26.06.2026 16:01
Tus dostal ode mě a nechceš ji, dobře . A do kabinetu nejdu pane profesore. Klidně mi dejte pětku .
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PTP
26.06.2026 16:06
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frenkie57
26.06.2026 16:17
Máš recht, tam nechoď, to bys taky mohla odejít stylem námořník na rozkývané šalupě.
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pantera1
26.06.2026 16:22
Jen aby, víš jak to je. Pes kterej štěká nekouše, a to jsem chtěla pohledat obleček zlobivé školačky .
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frenkie57
26.06.2026 16:30
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PTP
26.06.2026 16:35
Tak to by mohla být 1 s *
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pantera1
26.06.2026 15:40
Má Parkinsona, bohužel .
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honza.khp
26.06.2026 15:04
a skrečuje to která?
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