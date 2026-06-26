Muchová je poprvé ve finále na trávě! Češka zastavila přemožitelku Noskové a vyzve Ósakaovou
Ruseová – Muchová 4:6, 4:6
Muchová začala snadno uhájeným servisem a vypadalo to, že suverénně na podání odstartuje i Ruseová. Rumunka však od stavu 30:0 vyrobila tři dvojchyby po sobě a nabídla české favoritce brejkbol. Nepříznivý vývoj ovšem snadno otočila, srovnala na 1:1 a v dalším gamu na servisu se jí povedl obrat z 0:30.
Při skóre 2:2 musela poprvé na podání zabojovat Muchová. K brejkbolu ale Ruseovou nepustila a zase odskočila do vedení o game. Rozjetá Rumunka velmi dobře servírovala, hrála agresivně, držela s favorizovanou Češkou krok a po 37 minutách byl stav vyrovnaný 4:4.
V kritickém devátém gamu přišlo první zaváhání Muchové na vlastním servisu a po několika chybách pustila Ruseovou k premiérovému brejkbolu. S ním si však nátlakovou hrou zakončenou na síti poradila, nebezpečný moment zvládla a podání si po velkém boji a čtyřech shodách udržela.
Vzápětí měla Muchová obrovskou šanci vyhrát úvodní set a tuto příležitost nepromarnila. Olomoucká rodačka se i díky chybám Ruseové propracovala ke dvěma setbolům v řadě a rumunská soupeřka hned na ten úvodní vyhodila bekhend.
Kvůli extrémně vysokým teplotám atakujícím 40 stupňů Celsia muselo být utkání po prvním setu přerušeno. Obě aktérky se odebraly do útrob stadionu a na kurt se vrátily až po více než hodinu a půl dlouhé přestávce.
Během pauzy se nic nezměnilo. V Bad Homburgu stále panovalo horko a obě aktérky se snažily výměny ukončovat co možná nejrychleji. Rovněž ve druhém dějství se jako první z brejku radovala Muchová. Češka slavila ve čtvrtém gamu, když po vlastních chybách využila až třetí brejkbol a ujala se vedení 3:1. Následně brejk suverénně potvrdila.
Muchová mohla ukončit zápas s přemožitelkou Noskové již na returnu, ale neproměnila dva mečboly po sobě. Vzápětí poprvé v utkání selhala na servisu a dovolila Ruseové vrátit se zpátky do boje o finále. Rumunka ale neskutečným způsobem zaváhala, nedotáhla vedení 40:0 a Muchová jí nakonec srovnání skóre nedovolila. Češka využila svůj třetí mečbol a mohla slavit postup.
Po skalpech Iriny Beguové, Clary Tausonové a Ruseové si Muchová zajistila své deváté kariérní finále a už třetí v letošní sezoně. Zatímco na únorové tisícovce v Dauhá získala svůj nejcennější a teprve druhý titul, na antuce ve stuttgartské hale neuspěla.
V Bad Homburgu už dvakrát vylepšila své maximum na travnatých kurtech. Dvojnásobná čtvrtfinalistka Wimbledonu nikdy předtím nedošla na nejrychlejším povrchu do semifinále. V sobotním finále ji čeká souboj s bývalou světovou jedničkou Ósakaovou.
Rovněž japonská hvězda a majitelka čtyř grandslamových trofejí je ve finále na trávě poprvé. Muchová může srovnat vzájemnou bilanci na 3:3. Na pažitech se potkávají poprvé a poslední dva souboje loni na Australian Open a US Open vyhrála Ósakaová.
Komentáře
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Všiml sis,že ať hraje top deblový pár s jiným deblovým párem s tak je to jenom o udržení servisu a o podání?
To není jen o Pavláskovi.
Gratulace Mušce, ale nevím nevím, zda ta úroveň hry bude Mušce zítra stačit na Osaku.
Nutno dodat,že soupeřky jim ten postup darovaly,s 2.podáním se hodně trápily
,udělaly neskutečných 16 dvojchyb .
Ve finále čekají Dabrowski/Stefani,kde očekávám jasnou záležitost ale se třeba se stane překvapení ......
Nejlepší český deblový pár by si to zasloužil,ne?
A na trave se nejak zajede...
Prostě horko tenisu moc nesvědčí.
Elena v uvodu nervozni, a myslim, ze ji vedro vadi vic... take vic chyb...
https://youtu.be/DCkbfyk6XGc?is=TygTpo1ZO4pIX0WB
https://youtube.com/shorts/1V-6QP-prqU?is=XaE5nPLuKSiO1-T3