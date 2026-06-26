ŽIVĚ: Muchová je set od finále! Zápas musel být přerušen, obě hráčky opustily kurt
17:25 | Ruseová – Muchová 4:6 / přerušeno pro horko
Muchová začala snadno uhájeným servisem a vypadalo to, že suverénně na podání odstartuje i Ruseová. Rumunka však od stavu 30:0 vyrobila tři dvojchyby po sobě a nabídla české favoritce brejkbol. Nepříznivý vývoj ovšem snadno otočila, srovnala na 1:1 a v dalším gamu na servisu se jí povedl obrat z 0:30.
Při skóre 2:2 musela poprvé na podání zabojovat Muchová. K brejkbolu ale Ruseovou nepustila a zase odskočila do vedení o game. Rozjetá Rumunka velmi dobře servírovala, hrála agresivně, držela s favorizovanou Češkou krok a po 37 minutách byl stav vyrovnaný 4:4.
V kritickém devátém gamu přišlo první zaváhání Muchové na vlastním servisu a po několika chybách pustila Ruseovou k premiérovému brejkbolu. S ním si však nátlakovou hrou zakončenou na síti poradila, nebezpečný moment zvládla a podání si po velkém boji a čtyřech shodách udržela.
Vzápětí měla Muchová obrovskou šanci vyhrát úvodní set a tuto příležitost nepromarnila. Olomoucká rodačka se i díky chybám Ruseové propracovala ke dvěma setbolům v řadě a rumunská soupeřka hned na ten úvodní vyhodila bekhend.
Kvůli extrémně vysokým teplotám muselo být utkání po prvním setu přerušeno. Obě aktérky se odebraly do útrob stadionu a na kurt se vrátí nejdříve v 17:25. Momentálně je v Bad Homburgu 38 stupňů Celsia.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Komentáře
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Nutno dodat,že soupeřky jim ten postup darovaly,s 2.podáním se hodně trápily
,udělaly neskutečných 16 dvojchyb .
Ve finále čekají Dabrowski/Stefani,kde očekávám jasnou záležitost ale se třeba se stane překvapení ......
Nejlepší český deblový pár by si to zasloužil,ne?
A na trave se nejak zajede...
Prostě horko tenisu moc nesvědčí.
Elena v uvodu nervozni, a myslim, ze ji vedro vadi vic... take vic chyb...
https://youtu.be/DCkbfyk6XGc?is=TygTpo1ZO4pIX0WB
https://youtube.com/shorts/1V-6QP-prqU?is=XaE5nPLuKSiO1-T3