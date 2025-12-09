Parádní skalp! Sisková skolila bývalou juniorskou jedničku a jednu z největších nadějí
Jiménezová Kasintsevová – Sisková 7:5, 2:6, 2:6
Siskové evidentně podmínky na halovém turnaji v Limoges náramně sedly. Ve finále kvalifikace deklasovala žebříčkově výše postavenou Aljonu Bolšovovou a recept našla i na favorizovanou bývalou juniorskou světovou jedničku a jednu z největších mladých nadějí Jiménezovou Kasintsevovou.
Česká kvalifikantka za bezmála hodinu ztratila velmi vyrovnaný úvodní set, ale nenechala se rozhodit a zahájila mohutný a nakonec úspěšný obrat. Ve zbytku zápasu byla překvapivě a jasně lepší hráčkou na kurtu a za hodinu a pár minut si došla pro jedno ze svých nejcennějších vítězství v kariéře.
Jedná se o její sedmý skalp TOP 200 (premiérový mimo antuku) a čtvrtý v tomto roce, přičemž stejnou soupeřku skolila také v dubnu ve Španělsku. Na kontě má už dvě výhry nad hráčkami elitní stovky, v červenci v Jasech porazila Ann Liovou a loni v Budapešti přehrála Anu Bogdanovou.
Sisková prožívá nejlepší sezonu. Zatímco v deblovém žebříčku se nachází v TOP 60, v singlovém až ve třetí stovce. Letos se chtěla více věnovat dvouhře, na okruhu ITF posbírala tři tituly a v červenci hrála své jediné dosavadní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.
O druhou největší čtvrtfinálovou účast v kariéře bude bojovat s domácí nadějí Manon Léonardovou. Místo v osmifinále si může zajistit ještě Gabriela Knutsonová, naopak Barbora Krejčíková svůj první zápas po zranění skrečovala.
