Parádní skalp! Sisková skolila bývalou juniorskou jedničku a jednu z největších nadějí

DNES, 18:07
WTA 125 LIMOGES - Anna Sisková (24) chytla na probíhajícím halovém podniku WTA 125 ve Francii výbornou formu a připsala si na úvod hlavní soutěže jedno ze svých nejcennějších vítězství v kariéře. Česká kvalifikantka si vyšlápla po setech 5:7, 6:2, 6:2 na bývalou juniorskou světovou jedničku, nasazenou osmičku a aktuálně 115. hráčku ženského žebříčku Victorii Jiménezovou Kasintsevovou (20).
Anna Sisková překvapila výhrou nad bývalou juniorskou jedničkou (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Jiménezová Kasintsevová – Sisková 7:5, 2:6, 2:6

Siskové evidentně podmínky na halovém turnaji v Limoges náramně sedly. Ve finále kvalifikace deklasovala žebříčkově výše postavenou Aljonu Bolšovovou a recept našla i na favorizovanou bývalou juniorskou světovou jedničku a jednu z největších mladých nadějí Jiménezovou Kasintsevovou.

Česká kvalifikantka za bezmála hodinu ztratila velmi vyrovnaný úvodní set, ale nenechala se rozhodit a zahájila mohutný a nakonec úspěšný obrat. Ve zbytku zápasu byla překvapivě a jasně lepší hráčkou na kurtu a za hodinu a pár minut si došla pro jedno ze svých nejcennějších vítězství v kariéře.

Jedná se o její sedmý skalp TOP 200 (premiérový mimo antuku) a čtvrtý v tomto roce, přičemž stejnou soupeřku skolila také v dubnu ve Španělsku. Na kontě má už dvě výhry nad hráčkami elitní stovky, v červenci v Jasech porazila Ann Liovou a loni v Budapešti přehrála Anu Bogdanovou.

Sisková prožívá nejlepší sezonu. Zatímco v deblovém žebříčku se nachází v TOP 60, v singlovém až ve třetí stovce. Letos se chtěla více věnovat dvouhře, na okruhu ITF posbírala tři tituly a v červenci hrála své jediné dosavadní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

O druhou největší čtvrtfinálovou účast v kariéře bude bojovat s domácí nadějí Manon Léonardovou. Místo v osmifinále si může zajistit ještě Gabriela Knutsonová, naopak Barbora Krejčíková svůj první zápas po zranění skrečovala.

Krejčíková první zápas po zranění skrečovala

Výsledky turnaje WTA 125 v Limoges

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
tommr
09.12.2025 19:30
Čistě teoreticky by si Anna ještě mohla vybojovat účast v kvalifikaci AO 2026. Musela by ale turnaj v Limoges vyhrát což je vzhledem k silné konkurenci velmi nepravděpodobné ...
