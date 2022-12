Parksová vyhrála druhý turnaj během dvou týdnů. V Angers ovládla i čtyřhru po skalpu Češek

Alycia Parksová měla na kontě dlouho jediný titul mezi ženami, který získala v listopadu 2020 na turnaji ITF W20 v Orlandu.



Závěr letošní sezony ji však zastihl ve skvělé formě. Už v říjnu v Ostravě překvapila skalpy Karolíny Plíškové či Marii Sakkariové a postupem z kvalifikace až do svého premiérového čtvrtfinále na okruhu WTA. Ve Slezsku navíc dokráčela k deblovému triumfu.



A v uplynulých dvou týdnech 21letá Američanka ukončila sezonu svými dvěma nejcennějšími tituly, když vyhrála halové podniky WTA 125k v Andoře a ve francouzském Angers.



Tento týden Parksová hrála poprvé jako hráčka Top 100 a svou neporazitelnost prodloužila na 10 zápasů. Čtvrtfinálová přemožitelka Markéty Vondroušové v dnešním finále porazila 6-4 4-6 6-4 Němku Annu-Lenu Friedsamovou a ve světovém žebříčku vyletí už na 75. místo.

WINNER 125K Angers



TWO in a row for Alycia Parks



✅ R1 (1) Zhang

✅ R2 Cristian

✅ QF Vondrousova

✅ SF Ponchet

✅ F Friedsam



Will be well inside the Top 100 at #75! pic.twitter.com/8W9amFHzaQ