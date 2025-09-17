Parťačka Siniakové pod palbou. Townsendová kritizovala čínskou kuchyni a musela se omluvit
Townsendová byla v šoku z čínské kuchyně, chopila se mobilu a k natočeným videím z bufetu napsala komentáře, které pobouřily čínskou veřejnost. "Jsme na večeři a podívejte se na to," uvedla k videu, na němž se nachází čínské delikatesy. Například sumýši (mořské okurky) či pokrmy z žab a želv.
"Lidi, tohle je šílené. Nejšílenější věc, co jsem kdy viděla. A oni tohle jedí," pokračovala Američanka v kritice, která urazila nejen čínské tenisové fanoušky.
Aktuální deblová světová jednička dokonce komentovala čínskou kuchyni i o několik hodin později. "Jsem v šoku z toho, co jsem viděla na večeři. Tihle lidé zabíjí žáby a želvy." Poté dodala, že místní kuchyni by ohodnotila dvěma body z deseti a nudle byly jediná věc, kterou mohla jíst.
Její komentáře se setkaly s obrovskou kritikou na asijských sociálních sítích jako třeba Sina Weibo. Podle fanoušků totiž Townsendová neprojevila respekt čínské kultuře ani kuchyni. Ve středu přispěchala parťačka Siniakové s omluvou.
"Ahoj všichni, chci se upřímně omluvit. Chápu, že jako profesionální sportovkyně mám to privilegium cestovat po celém světě a poznávat kulturní rozdíly, což je jedna z věcí, které na své práci tak miluji. Turnaj mi přinesl samé úžasné zážitky a všichni byli tak milí a laskaví. To, co jsem řekla, vůbec neodráželo tuto skutečnost, a já se za to opravdu chci omluvit. Polepším se. To je vše, co mohu udělat. Opravdu se omlouvám."
Townsendová na sebe mimo kurty upozornila podruhé za posledních pár týdnů. Na nedávném US Open odehrála vyhrocený duel s Jelenou Ostapenkovou, která byla později obviňována z rasismu. K hádce mezi nimi se vyjádřilo i několik elitních tenistek.
Komentáře
PS: Jak je na tom Bára s vízem? Už ho od těch komouššskejch mrdek dostala?
Číňani si s respektem k ohroženým druhům vůbec hlavu nelámou, tedy až na ty jejich pandy, který si taky nejdřív v podstatě vyhubili