Parťačka Siniakové pod palbou. Townsendová kritizovala čínskou kuchyni a musela se omluvit

DNES, 10:00
Téma 4
Taylor Townsendová (29) se připravuje v Shenzhenu na čtvrteční čtvrtfinálový duel Poháru Billie Jean Kingové mezi USA a Kazachstánem a na sociálních sítích kritizovala čínskou kuchyni. Na Američanku, která je deblovou parťačkou Kateřiny Siniakové, se okamžitě začala valit vlna kritiky. Aktuální světová jednička ve čtyřhře přispěchala s omluvou.
Profily hráčů
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Taylor Townsendová se za své komentáře omluvila (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Townsendová byla v šoku z čínské kuchyně, chopila se mobilu a k natočeným videím z bufetu napsala komentáře, které pobouřily čínskou veřejnost. "Jsme na večeři a podívejte se na to," uvedla k videu, na němž se nachází čínské delikatesy. Například sumýši (mořské okurky) či pokrmy z žab a želv.

"Lidi, tohle je šílené. Nejšílenější věc, co jsem kdy viděla. A oni tohle jedí," pokračovala Američanka v kritice, která urazila nejen čínské tenisové fanoušky.

Aktuální deblová světová jednička dokonce komentovala čínskou kuchyni i o několik hodin později. "Jsem v šoku z toho, co jsem viděla na večeři. Tihle lidé zabíjí žáby a želvy." Poté dodala, že místní kuchyni by ohodnotila dvěma body z deseti a nudle byly jediná věc, kterou mohla jíst.

Její komentáře se setkaly s obrovskou kritikou na asijských sociálních sítích jako třeba Sina Weibo. Podle fanoušků totiž Townsendová neprojevila respekt čínské kultuře ani kuchyni. Ve středu přispěchala parťačka Siniakové s omluvou.

"Ahoj všichni, chci se upřímně omluvit. Chápu, že jako profesionální sportovkyně mám to privilegium cestovat po celém světě a poznávat kulturní rozdíly, což je jedna z věcí, které na své práci tak miluji. Turnaj mi přinesl samé úžasné zážitky a všichni byli tak milí a laskaví. To, co jsem řekla, vůbec neodráželo tuto skutečnost, a já se za to opravdu chci omluvit. Polepším se. To je vše, co mohu udělat. Opravdu se omlouvám."

Townsendová na sebe mimo kurty upozornila podruhé za posledních pár týdnů. Na nedávném US Open odehrála vyhrocený duel s Jelenou Ostapenkovou, která byla později obviňována z rasismu. K hádce mezi nimi se vyjádřilo i několik elitních tenistek.

Vyhrocená hádka Townsendové s Ostapenkovou: Řekla mi, že nemám vzdělání

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

4
Přidat komentář
Oin
17.09.2025 10:53
Takovou pandu s koprovkou bych si dal...
Reagovat
aape
17.09.2025 11:04
A co potom...
Reagovat
Kandinsky1
17.09.2025 10:22
Jebat tenhle svět
PS: Jak je na tom Bára s vízem? Už ho od těch komouššskejch mrdek dostala?
Reagovat
aape
17.09.2025 10:10
Má pravdu, cpát se dnes želvama je hnus...
Číňani si s respektem k ohroženým druhům vůbec hlavu nelámou, tedy až na ty jejich pandy, který si taky nejdřív v podstatě vyhubili
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist