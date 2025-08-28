Vyhrocená hádka Townsendové s Ostapenkovou: Řekla mi, že nemám vzdělání
Ostapenková – Townsendová 5:7, 1:6
Utkání mezi Townsendovou a Ostapenkovou, shodou okolností deblových parťaček Kateřiny Siniakové a Barbory Krejčíkové, gradovalo při závěrečném podání rukou, kde si obě tenistky vyměnily několik slov. Ostapenková soupeřce dokonce pohrozila prstem, zatímco Američanka odcházela k tribunám, kde ji podporovalo domácí publikum.
Po utkání lotyšská tenistka na sociálních sítích vysvětlila, že jí vadilo chování soupeřky během zápasu i při rozcvičce. "Řekla jsem jí, že to od ní bylo velice nefér, když se po jedné z výměn, kdy míč tečoval pásku, neomluvila. Její odpověď byla, že se omlouvat nemusí," uvedla. "V tenise existují určitá pravidla, kterými se většina hráček řídí. Pokud hraje doma, neznamená to, že si může dělat, co chce."
Kritiku doplnila i výtkou k rozcvičce: "Na začátku zápasu se mají všichni hráči rozehrát na základní čáře. Ona vyšla a hned začala s rozcvičkou, což je velmi neuctivé a proti pravidlům."
Townsendová naopak tvrdila, že při podání ruky čelila urážkám. "Řekla mi, že nemám žádnou třídu, žádné vzdělání, a že uvidíme, co se stane, až budeme hrát mimo USA," popsala Američanka. "Porazila jsem ji v Kanadě, takže jsem zvědavá, co tím myslela."
Na tiskové konferenci se Townsendová nechtěla vyjadřovat k tomu, zda měly výroky Ostapenkové rasový podtext. "Na to se musíte zeptat jí. Já jsem to tak nevnímala. Ale stigma o nevzdělanosti v černošské komunitě existuje, i když je to daleko od pravdy. Ať už to bylo rasové, nebo ne, o tom musí mluvit ona. Já se soustředím jen na pokračování v turnaji,“ řekla světová jednička ve čtyřhře.
Ostapenková později ve svém vyjádření na sociálních sítích veškerá obvinění z rasismu odmítla. "Nikdy v životě jsem nebyla rasistka a respektuji všechny národy na světě. Nezáleží na tom, odkud pocházíte," uvedla. Dodala také, že dostala množství zpráv, ve kterých byla z rasismu obviňována.
Lotyšská vítězka Roland Garros z roku 2017 přitom není v kontroverzích nováčkem. Už ve Wimbledonu 2021 obvinila Ajla Tomljanovićová Ostapenkovou z předstírání zranění. Australanka tehdy Lotyšku označila za "nejhorší hráčku na tour".
Taylor Townsendová se po emotivním vítězství posouvá do třetího kola, kde ji čeká pátá nasazená Mirra Andrejevová.
Na turnaji bude Američanka hrát i v deblu po boku Kateřiny Siniakové, kde budou na úvod čelit ukrajinsko-indonéskému páru Kičenoková, Sutjiadiová. Ostapenková se představí spolu s Barborou Krejčíkovou, v prvním kole na ně čeká maďarsko-brazilský debl Babosová, Stefaniová.
