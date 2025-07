Partner nechápal: Vyhrála už úplně všechno! Snad si spolu ještě zahrajeme, přeje si Siniaková

Tenistka Kateřina Siniaková měla z titulu ve wimbledonské smíšené čtyřhře velkou radost, porovnávat ho s dalšími grandslamovými úspěchy ale nechtěla. Rodačka z Hradce Králové uspěla ve čtvrtečním finále poté, co s Nizozemcem Semem Verbeekem zdolali britsko-brazilskou dvojici Joe Salisbury, Luisa Stefaniová 7:6, 7:6. Na tiskové konferenci Siniaková řekla, že si hru po boku o dva roky staršího spoluhráče užívala a nevyloučila další spolupráci.

Siniaková vybojovala jedenáctý grandslamový titul ze čtyřhry, poprvé ale uspěla v mixu. "Vždy říkám, že nemám ráda porovnávání titulů. Každý je speciální a ke každému mám nějaké vzpomínky. Ale určitě to pro mě hodně znamená. V mixu jsem zatím titul nevyhrála a zvláště tady ve Wimbledonu je to velmi speciální," uvedla Siniaková, která vloni triumfovala ve smíšené čtyřhře po boku Tomáše Macháče na olympijských hrách v Paříži.

Verbeek oslavil první grandslamový titul. Se Siniakovou se poprvé setkal během letošního Australian Open, kde jí nabídl spolupráci v mixu. Později se jí ozval i před Wimbledonem.

Sem Verbeek and Katerina Siniakova are the Mixed Doubles Champions of 2025!



The pair claim their first title together with a stunning 7-6(3), 7-6(3) win over Joe Salisbury and Luisa Stefani on Centre Court #Wimbledon pic.twitter.com/ekXRX69hov — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

"Je to upřímně trochu neskutečné. Mluvili jsme o tom v posilovně a myslím, že teď už vyhrála vše, co jde v deblech vyhrát. Na kurtu jsem říkal, že to bylo potěšení a čest hrát po boku jedné z nejlepších deblistek všech dob. A nejvíc jsem vděčný za to, jaká zábava to v posledních týdnech byla. Bylo skvělé ji poznat. Je milá, ale taky je to zabiják. Je to fantastické," uvedl Verbeek.

Také Siniaková ocenila schopnosti svého parťáka. Na otázku, co ji přimělo hrát po boku jednatřicetiletého Nizozemce, žertovala, že proto, že hraje levou rukou. "Myslím, že on byl ten, který dělal zábavu na kurtu. Opravdu jsme si to užili a je skvělé ukončit ty dva týdny takhle. Doufejme, že to ještě jednou nebo párkrát takhle zopakujeme," podotkla Siniaková, načež Verbeek reagoval slovy: "Neboj, já navždy budu říkat ano."

Siniaková usiluje ve Wimbledonu ještě o obhajobu titulu v ženské čtyřhře. S Američankou Taylor Townsendovou, s níž plní roli nasazených jedniček, se dnes utkají v semifinále s tchajwansko-lotyšskou dvojicí Sie Šu-wej, Jelena Ostapenková. I proto brala vše kolem vítězství ve smíšené čtyřhře opatrně.

"Nemůžu si to vůbec užít, protože se snažím udělat co nejrychlejší regeneraci. Mám ještě doping, takže doufám, že si co nejrychleji odskočím, abych mohla odjet na barák co nejrychleji a vyspat se. Naštěstí nehrajeme brzy," doplnila Siniaková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport.

Verbeek/Siniaková – Salisbury/Stefaniová 7:6, 7:6

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.