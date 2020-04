Patrick McEnroe se bojí, že US Open se na přelomu srpna a září neodehraje

Bývalý profesionální tenista Patrick McEnroe má strach, že pandemie koronaviru nedovolí uskutečnit letošní US Open ve stanoveném termínu. Kapitán amerického daviscupového týmu, který se sám novým typem koronaviru nakazil, si myslí, že tenisu uškodí to, že se jedná o mezinárodní sport a pauza bude delší.

Sezona je prozatím přerušena pouze do 13. července. Hlavní soutěž obvykle závěrečného grandslamu roku US Open má odstartovat 31. srpna, jenže situace ve Spojených státech je nejhorší na celém světě. Třetí největší a nejlidnatější země světa má k dnešnímu ránu přes 644 tisíc nakažených a skoro 29 tisíc mrtvých.

"US Open může být rozhodně zrušeno. Samozřejmě nemám jiné informace než ostatní, ale ze statistik vidíme, co se ve světě a v New Yorku (dějiště US Open, které je nejvíce postiženo) děje," uvedl McEnroe, jenž se sám nakazil novým typem koronaviru, kterému ve světě podlehlo už téměř 135 tisíc lidí a přes dva miliony se nakazilo.

"Hlavní přípravy US Open začnou na přelomu května a června, musí se toho udělat hrozně moc, aby byla připravená kvalifikace i hlavní soutěž. Přípravy trvají několik měsíců, nemůžete prostě stisknout tlačítko na ovladači."

Velký problém pro tenis podle McEnroea představuje fakt, že se jedná o mezinárodní sport. "Situace musí být pod kontrolou na celém světě, nejen ve Spojených státech. Naše vláda přemýšlí o tom, že by brzy spustila MLB (nejvyšší a plně profesionální baseballová liga). Tam je to o něco snazší, protože tento sport probíhá v jedné zemi. V tenise máte fanoušky, hráče, novináře a rozhodčí ze všech koutů světa."

O osudu US Open Series včetně newyorského grandslamu se má dle dostupných informací rozhodnout nejpozději 1. června.