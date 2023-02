Paul i Fritz zvládli vstup do domácího turnaje v Delray Beach

Tommy Paul na letošním Australian Open postoupil až do semifinále a dvakrát překonal své grandslamové maximum. Následně v Uzbekistánu pomohl své zemi k postupu na finálový turnaj Davis Cupu a nyní na domácí půdě v Delray Beach hraje první turnaj jako hráč Top 20.



25letý rodák z New Jersey na Floridě zvládl svůj úvodní zápas i počtvrté v kariéře. Letos odstartoval výhrou 6-3 6-4 nad krajanem a parťákem z reprezentace Denisem Kudlou.



"Vždycky je příjemné hrát v domácím prostředí. Navíc tady žiju, asi 15 minut od stadionu. Je příjemné hrát před rodinou a kamarády. Je to snadné mít tu celý svůj tým, takže si to tady vždycky moc užívám," řekl spokojený 18. hráč světa Paul.



O obhájení loňského semifinále se Američan utká s Radu Albotem (h2h 2-0). 33letý Moldavan, , který před čtyřmi lety v Delray Beach získal svůj jediný titul na okruhu ATP, ve druhém kole porazil 6-4 6-4 australského lucky losera Aleksandara Vukice a navázal na skalp Verdasca.







Taylor Fritz zvládl vstup do turnaje v Delray Beach teprve potřetí ze šesti startů. Letos ve svém prvním zápase v roli světové sedmičky porazil 6-4 6-3 Ekvádorce Emilia Gómeze a již postupem do čtvrtfinále na Floridě vyrovnal své maximum.



Ve druhém setu Fritz prohrával 1-3, ale pak zápas ukončil pět her po sobě. K vítězství si pomohl 26 winnery, z toho 11 esy.



Sealed in Style



8th win of the season and @Taylor_Fritz97 pushes forward into the @DelrayBeachOpen QF with a win over Gomez! pic.twitter.com/QvUj48RHmf — Tennis TV (@TennisTV) February 17, 2023



25letý Američan Fritz v úvodu sezony pomohl USA k triumfu v United Cupu, ale na turnajích se mu zatím nedaří. Na Australian Open prohrál ve druhém kole s Alexeiem Popyrinem a minulý týden v Dallasu vypadl v semifinále s Yibingem Wu.



O semifinále si nejvýše nasazený Američan zahraje s Adrianem Mannarinem (h2h 1-2). Francouzský tenista si poradil 7-5 6-2 s domácím Jeffreym Wolfem.