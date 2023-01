Paul vyhrál duel amerických debutantů ve čtvrtfinále grandslamu proti Sheltonovi

AUSTRALIAN OPEN - Souboj dvou amerických debutantů ve čtvrtfinále grandslamu v Melbourne vyhrál Tommy Paul. 35. hráč světa zdolal o pět let mladšího krajana Bena Sheltona 3-1 na sety a postoupil do semifinále Australian Open. V něm 25letý Američan čeká na vítěze duelu mezi Novakem Djokovičem a Andrejem Rubljovem.

Tommy Paul se na grandslamech dostal pouze třikrát do 3. kola a loni ve Wimbledonu si zahrál jediné osmifinále. Nyní na Australian Open se sice těsně nevešel mezi nasazené, ale dokonale využívá příznivého losu i zaváhání favoritů a své maximum už podruhé překonal.



Po výhrách nad Němcem Janem-Lennardem Struffem, Španělem Alejandrem Davidovichem, Američanem Jensonem Brooksbym a Robertem Bautistou ze Španělska dnes zvládl i své první grandslamové čtvrtfinále proti překvapení turnaje krajanu Benu Sheltonovi.



25letý Paul od začátku skvěle podával a po dvou hodinách hry vedl 7-6 6-3 4-3 a byl na servisu. Jenže pak o podání poprvé a hned dvakrát po sobě přišel a skvěle rozehraný zápas si zkomplikoval. Nicméně čtvrtou sadu otevřel brejkem, ztratil v ní jen 3 z 23 míčků po servisu a v Rod Laver Areně dokráčel k vítězství 7-6 6-3 5-7 6-4.



"Poprvé jsem hrál na tomhle kurtu a rovnou ve čtvrtfinále grandslamu. Navíc proti Benu Sheltonovi, který hrál poprvé za hranicemi své země. Jsou to bláznivé okolnosti. Celý zápas jsem měl problém číst jeho servis. Bylo to náročné utkání, ale našel jsem cestu k vítězství," radoval se Paul v pozápasovém rozhovoru po postupu mezi čtyřku nejlepších.



"Semifinále zní ještě líp než čtvrtfinále. Ať už budu hrát v pátek proti komukoliv, bude to skvěle. Být v druhém týdnu grandslamu je splněný sen," usmíval se rodák z New Jersey, který se v pondělí objeví poprvé v Top 20.



20letý 'vysokoškolák' Shelton hrál vůbec poprvé na turnaji mimo Spojené státy americké a při premiéře na Australian Open si připsal první čtyři výhry na grandslamovém turnaji. Vítěz tří listopadových challengerů vyletí ve světovém žebříčku na 43. místo a o téměř padesát pozic vylepší své maximum.



O soupeři Paula pro páteční souboj o finále se rozhoduje ve večerním utkání devítinásobného šampiona Srba Novaka Djokoviče s Andrejem Rubljovem.



První semifinálovou dvojici vytvořili už v úterý přemožitel Jiřího Lehečky Řek Stefanos Tsitsipas a Karen Chačanov.