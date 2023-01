Djokovič vyrovnal rekord Australian Open. Stejně jako Agassi před 19 lety neprohrál už 26 zápasů

Novak Djokovič se letos do Austrálie vrátil po roční pauze zaviněné loňskou deportací ze země kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19. A přestože od 7. ledna laboruje s bolestmi levého hamstringu, stále nenašel přemožitele.



Navíc v posledních dnech ho zranění limituje čím dál méně a Djokovič i s ohledem na pošetření sil své poslední dva soupeře na Australian Open převálcoval po zhruba dvou hodinách hry. Po domácím Alexi de Minaurovi dnes nedal šanci ani sousedovi ze světového žebříčku Andreji Rubljovovi.



A stejně jako s Australanem nepřišel o podání, přestože ve třech různých gamech odvracel celkem pět brejkbolů. Ve třetím setu začal brejkem a náskok si už bez potíží pohlídal, když po servisu získal 20 z 24 bodů.



"Dnešní výkon byl podobný tomu před dvěma dny. Hodnotím ho jako druhý nejlepší v sezoně," pochvaloval si Djokovič, který letos odehrál 10 zápasů a vyhrál 25 ze 27 setů.



Na Australian Open rekordní devítinásobný šampion Djokovič hraje poosmnácté v kariéře a podesáté je v semifinále. V minulosti pokaždé, když překonal čtvrtfinále, už v Melbourne neprohrál a triumfoval. Předloni dokonce i s natrženým břišním svalem



Pokud letos svou melbournskou sbírku 'zakulatí' o desátou trofej, vyrovná ziskem 22. grandslamového titulu rekord Rafaela Nadala a vrátí se na post světové jedničky.



35letý Srb na Australian Open neprohrál 26 zápasů v řadě, vyrovnal svou nejdelší sérii z let 2011 až 2014 a vyrovnal historicky nejdelší šňůru bez porážky, které jako první dosáhl v letech 2000 až 2004 Američan André Agassi.



25letý Rubljov hrál čtvrtfinále grandslamu posedmé v kariéře, ale ani tentokrát v něm neuspěl a neukončí čekání na první velký triumf. V minulosti ve čtvrtfinále prohrál také na na US Open 2017 (Rafael Nadal), US Open 2020 (Daniil Medveděv), French Open 2020 (Stefanos Tsitsipas), Australian Open 2021 (Medveděv), French Open 2022 (Marin Čilič) a US Open 2022 (Frances Tiafoe).



Djokovič se v pátečním semifinále se poprvé utká s nenasazeným Američanem Tommym Paulem, který si dnes poradil s krajanem Benem Sheltonem a v Melbourne už podruhé překonal své grandslamové maximum.



První semifinálovou dvojici vytvořili už v úterý přemožitel Jiřího Lehečky Řek Stefanos Tsitsipas a Karen Chačanov.

• AUSTRALIAN OPEN 2023 •

Melbourne (Austrálie), tv. povrch, 76.500.000 australských dolarů

středeční výsledky (25. 01. 2023) • Dvouhra mužů - čtvrtfinále • Djokovič (4-Srb.) - Rubljov (6) 6-1 6-2 6-4 Paul (USA) - Shelton (USA) 7-6(6) 6-3 5-7 6-4