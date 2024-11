Pavlásek prohrál i třetí finále, na Masters v Paříži neuspěl s Britem Glasspoolem

02.11.

Pavlásek s Glasspoolem si v Paříži zahrají finále

Český deblista Adam Pavlásek a Brit Lloyd Glasspool na Masters v Paříži pokračují v povedené společné premiéře. Ve čtyřech zápasech neztratili ani set a po semifinálové výhře 6:3, 6:4 nad zkušeným australským párem a vítězi US Open Maxem Purcelem a Jordanem Thompsonem postoupili do finále. O titul si zahrají s dvojicí Wesley Koolhof a Nikola Mektič. Pro českého tenistu to bude druhé letošní finále na tisícovkách.