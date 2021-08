Pavljučenkovová a Rubljov v ruském finále přežili mečbol a mají zlato z mixu

Ruské finále smíšené čtyřhry vyhráli čtvrtí nasazení Anastasia Pavljučenkovová a Andrej Rubljov. Jelenu Vesninovou s Aslanem Karacevem zdolali 6-3 6-7 13-11.

Vesninová má zlato z ženské čtyřhry v Riu, další medaile jí v sobotu těsně unikla po čtyřech neproměněných mečbolech v utkání o deblový bronz s Brazilkami. Jediný míč od vítězství se ocitla i dnes za stavu 10-9 v supertie-breaku.

Ve finále smíšené čtyřhry nastoupily také před pěti lety v Riu dva páry ze stejné země, tehdy to byli Američané. Bronz za nimi vybojovali Radek Štěpánek s Lucií Hradeckou. Letos čeští tenisté v této soutěži neměli zastoupení.

Ruští tenisté získali v Tokiu díky finalistům mixu a Chačanovovi zlato a dvě stříbra, což jim vyneslo primát nejúspěšnější výpravy. O druhé místo se s bilancí 1-1-0 podělily Česko, Švýcarsko a Chorvatsko.

I just know @AndreyRublev97 was trying to convince @NastiaPav to do something crazy.

Pavlyuchenkova tried to take the 2 gold medals for herself (almost dropped it too) pic.twitter.com/D8o7Qmipur