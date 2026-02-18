Pegulaová pokračuje ve fantastické formě. V Dubaji zastavila senzační loňskou finalistku

WTA DUBAJ - Jessica Pegulaová (31) letos vyhrála už 11 z 13 duelů a pokračuje ve skvělém začátku sezony. Na tisícovce v Dubaji zastavila i překvapivou loňskou finalistku Claru Tausonovou, kterou přehrála 6:3, 2:6, 6:4 a stala se první semifinalistkou. O svém premiérové zdejší finále si zahraje s vítězkou duelu mezi krajankou Amandou Anisimovovou a obhájkyní titulu Mirrou Andrejevovou.
Jessica Pegulaová v Dubaji postoupila do semifinále (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Tausonová – Pegulaová 3:6, 6:2, 4:6

Premiérový vzájemný duel začala lépe Pegulaová, která Dánce sebrala hned úvodní game na servisu a rychle se dostala do vedení 3:0. Sama na servisu nezaváhala a sadu dovedla do vítězného konce. Jediné komplikace měla v sedmém gamu, kdy musela odvrátit dva brejkboly.

Ve druhém setu však Tausonová ukázala, proč zde loni senzačně postoupila až do finále. Předváděla hru, se kterou tu loni vyřadila Arynu Sabalenkovou i Češky Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou. Díky téměř bezchybnému výkonu srovnala a poslala zápas do rozhodujícího dějství.

V něm se zkušenější Američanka znovu vrátila do zápasu a potvrdila skvělou letošní formu. Rozhodla brejkem v sedmé hře, a i potřetí letos zvládla třísetový duel. Vyhrála tak 11 z 13 letošních duelů a po třech letech zde postoupila mezi čtyřku nejlepších. Pegulaová si tak od loňského US Open zahraje sedmé semifinále v řadě.

O svém premiérové zdejší finále a celkově osmé na tisícovkách si zahraje s vítězkou šlágru mezi krajankou Amandou Anisimovovou a obhájkyní titulu Mirrou Andrejevovou. Ruská kometa se pokusí Američance vrátit loňskou porážku z Miami a prodloužit zdejší vítěznou sérii.

