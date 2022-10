Pegulaová si v Guadalajaře zahraje o nejcennější titul, semifinále Bouzkové přerušil déšť

Jessica Pegulaová získala jediný titul už v roce 2019 na podniku WTA 250 ve Washingtonu. Letos sice sbírku trofejí stále nerozšířila, ale jako třetí v pořadí si zajistila premiérový postup na Turnaj mistryň a ve světovém žebříčku se v pondělí posune již na 3. místo.



Dalšího významného úspěchu 28letá Američanka dosahuje na turnaji WTA 1000 v mexické Guadalajaře, kde po přežití tří mečbolů v úvodním duelu s wimbledonskou šampionkou Jelenou Rybakinovou vyhrála už osm setů v řadě. V semifinále si poradila 7-6 6-1 s Viktorií Azarenkovou, jež hrála semifinále poprvé v sezoně.



Do finále Pegulaová postoupila podruhé v sezoně a popáté v kariéře. Ve finále takto velkého turnaje je podruhé, při premiéře letos na antuce v Madridu nestačila až na Ons Džabúrovou.



"Vika je strašně těžká soupeřka, hlavně v těchto podmínkách na tvrdém povrchu. Už jsem s ní párkrát prohrála a věděla, že mě nečeká nic snadného. Jsem ráda, že jsem získala první set, který byl klíčový," řekla Pegulaová.







O druhý a nejcennější titul si Pegulaová zahraje s Marií Bouzkovou, nebo Mariou Sakkariovou. Česko-řecké semifinále bylo v sobotu přerušeno kvůli dešti způsobenému hurikánem Roslyn. Tenistky odešly do šaten po prvním setu, který česká tenistka prohrála 5-7, a na kurt se už nevrátily. Duel se bude dohrávat dnes od 20:00 SELČ.



Bouzková měla proti světové šestce Sakkariové, která si o den dříve zajistila účast na Turnaji mistryň, hned v první hře pět brejkbolů, ani jeden ale nevyužila. Řekyně ve čtvrté hře prolomila servis Bouzkové, ta jí však oplatila ihned stejnou mincí. Za stavu 4-5 čelila Bouzková při servisu sedmi setbolům, všechny ale odvrátila. Ve dvanácté hře už se jí to nepovedlo a Sakkariová na osmý pokus uspěla. Utkání poté bylo přerušeno.



Čtyřiadvacetiletá Bouzková je mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami turnaje kategorie WTA 1000 podruhé v kariéře. Předtím se jí to podařilo před třemi lety v Torontu.



V Guadalajaře je v semifinále počtvrté. V roce 2019 zde byla mezi čtyřmi nejlepšími hráčkami na turnaji WTA 125, vloni a letos v únoru zase hrála ve stejné fázi v kategorii WTA 250. Bouzková bojuje o celkově páté a největší finále v kariéře. Jediný titul získala letos v létě v Praze.



V semifinále čtyřhry vypadly Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které utrpěly teprve třetí letošní porážku. Nejvýše nasazené Češky podlehly 2-6 7-5 7-10 kazašsko-brazilské dvojici Anna Danilinová a Beatriz Haddadová Maiaová, které si vítězstvím zajistily start na Turnaji mistryň.

• WTA 1000 GUADALAJARA •

Mexiko, tv. povrch, 2.527.250 dolarů

sobotní výsledky (22. 10. 2022) • Dvouhra - semifinále • Bouzková (ČR) - Sakkariová (4-Řec.) 5-7 / přerušeno kvůli dešti Pegulaová (3-USA) - Azarenková (Běl.) 7-6(3) 6-1 • Čtyřhra - semifinále • Haddadová Maiaová/Danilinová (Braz./Kaz.) - Krejčíková/Siniaková (1-ČR) 6-2 5-7 10-7