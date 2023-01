Pegulaová smetla Šwiatekovou! Američané vedou v semifinále United Cupu 2-0

Úvodní zápas prvního semifinále United Cupu mezi Polskem a USA nabídl souboj světové jedničky Igy Šwiatekové s trojkou Jessicou Pegulaovou. Favoritkou byla Šwiateková, jež letos vyhrála včetně smíšené čtyřhry všech 5 zápasů a 10 setů a Pegualovou loni porazila ve všech čtyřech duelech a ztratila přitom jediný set.



Pegulaová ale na papírové prognózy nehleděla a tentokrát jednoznačně dominovala. V úvodu zápasu sice nepotvrdila brejk, ale vzápětí získala čtyři gamy v řadě a úroveň své hry udržela až do konce. Polce pětkrát sebrala servis a po 70 minutách hry zvítězila 6-2 6-2. Vzájemnou bilanci upravila na 2-4.



"Myslím, že jsem odvedla kvalitní práci. Hrála jsem agresivně, chytře podávala a hodně dobře returnovala. Dnes mi hrály do karet rychlé podmínky, v našich předchozích zápasech byly vždy pomalejší," pochvalovala si Pegulaová po prvním vítězství v kariéře nad hráčkou, jež je na prvním místě světového žebříčku. Američanka vstoupila do United Cupu porážkou ve skupině s Petrou Kvitovou, následující tři duely ale zvládla.



"Ona je jednou z nejlepších hráček na světě, takže abyste Jessie porazili, musíte být na vrcholu svých si. Bylo to tak vždy, i v minulé sezoně. Takže mě dnešní výsledek nepřekvapuje, vím, co umí. Spíše mě překvapuje, že jsem se jí dnes nebyla schopná vyrovnat," komentovala Šwiateková, jež se po porážce neubránila slzám.







Na cenný skalp Pegulaová pak ve dvouhře mužských dvojek navázal Frances Tiafoe. 19. hráč světa přehrál dvakrát 6-3 polského outsidera Kacpera Žuka a vedení zvýšil na 2-0.



Boj o postup do nedělního finále bude pokračovat v sobotu. Urkat by se měli Taylor Fritz s Hubertem Hurkaczem a Magda Linetteová s Madison Keysovou. Jako poslední se hraje smíšená čtyřhra.



V druhém semifinále hraje Řecko s Itálií.

• UNITED CUP 2023 •

Austrálie, tv. povrch, 15.000.000 dolarů

páteční výsledky (06. 01. 2023) • Semifinále v Sydney • USA - Polsko | 2-0 Pegulaová - Šwiateková 6-2 6-2 Tiafoe - Žuk 6-3 6-3 Řecko - Itálie | od 9:00 Sakkariová - Trevisanová Pervolarakis - Musetti