Pegulaová zastavila obhajobu Keysové. Anisimovová doplnila kvarteto Američanek ve čtvrtfinále
Keysová – Pegulaová 3:6, 4:6
Byl to jeden z tenisových příběhů loňského roku. Keysová na začátku sezony chytla úžasnou formu, když ovládla podnik v Adelaide a v jízdě pokračovala i na Australian Open. Z pozice 19. nasazené vyřadila v osmifinále Jelenu Rybakinovou, v semifinále světovou dvojku Igu Šwiatekovou a v boji o titul si vyšlápla i na dvojnásobnou šampionku Arynu Sabalenkovou.
Letos ale své tažení zopakovat nedokázala, její vítězná série v Melbourne se zastavila na čísle deset a loňský titul neobhájí. V osmifinále Američanka padla s krajankou Pegulaovou, která zde zatím předvádí naprosto skvělé výkony a cestou do čtvrtfinále ztratila pouhých 17 her.
Světová šestka loňskou vítězku od začátku jasně přehrávala aktivní hrou a nenechala ji diktovat tempo hry. V první sadě rozhodl především skvělý start Pegulaové, která na začátku brejkla soupeřku a dostala se rychle do vedení 3:0. Servis sice v sedmé hře ztratila, následující dva gamy už ale patřily znovu jí.
V dominanci pokračovala i ve druhém dějství. Opět na úvod sebrala krajance podání a následně zvýšila už na 4:1. Jeden servis ale znovu neudržela, i to jí však stačilo, aby sadu i celý zápas s přehledem vyhrála. Pegulaová trefila tradičně méně vítězných úderů, ale především spáchala také pouze 13 nevynucených chyb oproti 28 Keysové.
V Melbourne si zahraje čtvrtfinále už počtvrté, dosud z něj však ani jednou nedokázala postoupit. Mezi osmičkou nejlepších skončila v letech 2021 až 2023. V boji o semifinále se střetne s další Američankou Anisimovovou, která vyřadila Číňanku Xinyu Wang.
Keysovou po neúspěšné obhajobě titulu čeká výrazný propad žebříčkem. Aktuální světová devítka, která v závěru loňského roku hrála po US Open pouze Turnaj mistryň, vypadne z TOP 10 a pohorší si o šest pozic až na patnáctou příčku.
Anisimovová – Wang 7:6, 6:4
Anisimovová zatím prochází letošním Australian Open bez ztráty setu a po výhře nad Xinyu Wang je už ve čtvrtfinále. Američanka tak v Melbourne zvládla postoupit z osmifinále až na čtvrtý pokus a vylepšila si své zdejší maximum. Na grandslamech bude usilovat o své třetí semifinále a následně i finále v řadě.
V první sadě si obě hráčky držely své podání. Američanka na servisu byla naprosto suverénní, ztratila na něm cestou do tie-breaku pouze šest míčků. Ve zkrácené hře byla jasně lepší a ovládla ji poměrem 7:4.
Naopak druhá sada začala třemi ztracenými servisy v řadě. Anisimovová druhý brejk potvrdila a zvýšila na 3:1. Tento náskok už si udržela a po hodině a 38 minutách slavila postup mezi osmičku nejlepších. Zlomila tak osmifinálové prokletí z let 2019, 2022 a 2024.
O semifinále se utká s krajankou Pegulaovou, proti které prohrála všechny tři vzájemné duely na okruhu WTA. Padla s ní před šesti lety v Cincinnati, v roce 2024 v Charlestonu i o pár měsíců později ve svém prvním finále na tisícovkách v Torontu. Tenistky se potkaly i na dvou exhibicích v závěru loňského roku, kde každá vyhrála po jednom střetnutí.
Poprvé od roku 2001 se do čtvrtfinále Australian Open probojovaly čtyři Američanky. Tehdy se to povedlo Lindsay Davenportové, Jennifer Capriatiové a Sereně a Venus Williamsovým. Letos na ně navázaly Anisimovová, Pegulaová, Gauffová a Jovicová.
