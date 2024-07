Pět Čechů jde do boje o 3. kolo. Siniakovou čeká rozjetá Putincevová, Fruhvirtová může pomstít Muchovou

03.07.

Sakkariová porazila Rusovou i pošesté a vyrovnala wimbledonské maximum

Světová devítka Maria Sakkariová na trávě v All England Clubu porazila 7:5, 6:3 Nizozemku Arantxu Rusovou, vzájemnou bilanci upravila na 6:0 a postupem do 3. kola vyrovnala svůj nejlepší wimbledonský výsledek. O premiérové osmifinále se řecká tenistka utká v odvetě za semifinále US Open 2021 s domácí Emmou Raducanuovou (H2H 0:1).