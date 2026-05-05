Pikantní české derby s kanárem. Linda Fruhvirtová vyprovodila ostřílenou krajanku

DNES, 16:15
CHALLENGER ISTANBUL - Atraktivní zápas nabídlo českým fanouškům první kolo challengeru v Istanbulu. Linda Fruhvirtová v něm nakonec přehrála krajanku Terezu Martincovou po setech 6:0, 7:5 a zajistila si tak účast v další fázi. Její další vyzyvatelkou bude úspěšnější ze souboje mezi Brazilkou Laurou Pigossiovou a španělskou kvalifikantkou Lucií Cortezovou.
Linda Fruhvirtová v boji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Eibner-Pressefoto/Carsten Schwer)

S mizernou sérií čtyř nezdarů za sebou vstupovala do souboje s Martincovou o deset let mladší Fruhvirtová. Úvodní gamy zápasu však přinesly nečekaně jednoznačný průběh. I když se v prvních čtyřech hrách hned třikrát dostal stav na shodu, vždy nakonec byla úspěšnější mladší z obou Češek a vypracovala si tak vedení už 5:0.

Martincová, která si účast v hlavní soutěži musela zajistit přes kvalifikační boje, marně usilovala alespoň o zisk jediného gamu. Na returnu odvrátila dva setboly, třetí už vyhrát nedokázala a po 36 minutách musela zkousnout výsledek 0:6. Martincová se v prvním setu sice mohla pochlubit 89% úspěšností prvního podání, po něm však získala jen 10 z 24 výměn. Fruhvirtová trefila 74 % prvních servisů, po kterých brala 59 % bodů.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I v první hře druhé sady to vypadalo, že zkušenější z tenistek bude muset na svůj první game čekat. Na servisu prohrávala Martincová 15:40, přesto dokázala stav otočit a poprvé se zapsala na výsledkovou tabuli.  To už se jí nepovedlo o chvíli později, kdy Fruhvirtová počtvrté v zápase uspěla na returnu, a když brejk potvrdila, šla do vedení už 3:1.

V následujících minutách si servírující hráčky nedělaly žádné problémy a držely si svá podání. Martincová výrazně zpřesnila hru, ve výměnách byla aktivní, přesto se k žádné brejkbolové možnosti, díky které by mohla otočit zápas, nepřiblížila.

To platilo až do jedenácté hry druhé sady. Starší ze sester Fruhvirtových však utkání dopodávat nedokázala, poprvé v zápase přišla o podání a bylo vyrovnáno – 5:5. Martincová ale na obrat nedosáhla. Závěrečné dva gamy patřily její soupeřce a Fruhvirtová se tak mohla radovat z postupu po výhře 6:0, 7:5.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
tommr
05.05.2026 16:30
Gratulace Lindě k výhře ale kdyby nenarazila na ještě větší tragédku než je sama tak by asi s touhle hrou neuspěla. Ostatně uvidíme v dalším kole ...
sojka1
05.05.2026 16:25
gratulace k "pikantni" vyhre LindaF, nevidela jsem, ale doufala jsem, jako vzdycky! :-)
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 16:42
já taky, ale to xté nedopodávání je na zdvižený prst.
sojka1
05.05.2026 16:48
dulezitejsi je, ze nebyla x ta prohra, letos uz se prehoupla do plusu, musime postupne....
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 16:50

jj, postupně přidávat
Ale teda antuka není zrovna její povrch...
sojka1
05.05.2026 16:55
ona Teruna taky neni zrovna antukova carodejka....
sojka1
05.05.2026 16:51
jinak Bare jsem verila, ale Dalik mile prekvapuje..... :-)
Tomas_Smid_fan
05.05.2026 17:07
ano, měl krásné DS, až to s nimi trochu přeháněl, ale šly mu i voleje, proti Budce každopádně pestrá hra.
Mantra
05.05.2026 16:20
jde mi to
