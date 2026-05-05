Pikantní české derby s kanárem. Linda Fruhvirtová vyprovodila ostřílenou krajanku
L. Fruhvirtová – Martincová 6:0, 7:5
S mizernou sérií čtyř nezdarů za sebou vstupovala do souboje s Martincovou o deset let mladší Fruhvirtová. Úvodní gamy zápasu však přinesly nečekaně jednoznačný průběh. I když se v prvních čtyřech hrách hned třikrát dostal stav na shodu, vždy nakonec byla úspěšnější mladší z obou Češek a vypracovala si tak vedení už 5:0.
Martincová, která si účast v hlavní soutěži musela zajistit přes kvalifikační boje, marně usilovala alespoň o zisk jediného gamu. Na returnu odvrátila dva setboly, třetí už vyhrát nedokázala a po 36 minutách musela zkousnout výsledek 0:6. Martincová se v prvním setu sice mohla pochlubit 89% úspěšností prvního podání, po něm však získala jen 10 z 24 výměn. Fruhvirtová trefila 74 % prvních servisů, po kterých brala 59 % bodů.
I v první hře druhé sady to vypadalo, že zkušenější z tenistek bude muset na svůj první game čekat. Na servisu prohrávala Martincová 15:40, přesto dokázala stav otočit a poprvé se zapsala na výsledkovou tabuli. To už se jí nepovedlo o chvíli později, kdy Fruhvirtová počtvrté v zápase uspěla na returnu, a když brejk potvrdila, šla do vedení už 3:1.
V následujících minutách si servírující hráčky nedělaly žádné problémy a držely si svá podání. Martincová výrazně zpřesnila hru, ve výměnách byla aktivní, přesto se k žádné brejkbolové možnosti, díky které by mohla otočit zápas, nepřiblížila.
To platilo až do jedenácté hry druhé sady. Starší ze sester Fruhvirtových však utkání dopodávat nedokázala, poprvé v zápase přišla o podání a bylo vyrovnáno – 5:5. Martincová ale na obrat nedosáhla. Závěrečné dva gamy patřily její soupeřce a Fruhvirtová se tak mohla radovat z postupu po výhře 6:0, 7:5.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
jj, postupně přidávat
Ale teda antuka není zrovna její povrch...