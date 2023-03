Plíšková a Krejčíková v Indian Wells prohrály osmifinále proti členkám Top 10

Karolína Plíšková nastoupila proti Marii Sakkariové znovu po třech týdnech poté, co s ní v Dubaji ztratila jen tři gamy. Potřetí v řadě ji ale porazit nedokázala, v Indian Wells se světovou sedmičkou prohrála po 2 hodinách a 45 minutách boje 4-6 7-5 3-6.



30letá Češka v úvodu zápasu dvakrát neudržela servis a setu už navzdory jednomu rebrejku zachránit nedokázala. Ve druhé sadě sice neudržela vedení 3-1 a za stavu 5-4 nevyužila dva setboly, ale třetí dějství si přeci jen zajistila.



V jeho úvodu Plíšková 19 minut bojovala o servis a po odvrácení 10 brejkbolů ho udržela. Vzápětí navíc zaznamenala brejk a vedla 2-0, jenže do konce zápasu už game při svém podání vyhrát nedokázala. Čtyřikrát po sobě kapitulovala a Řekyně vyrovnala vzájemnou bilanci na 3-3.



Po zápase Plíšková sice soupeřce podala ruku, ale bez očního kontaktu. Dala tak najevo nespokojenost s nesportovním chováním Sakkariové, která v závěru utkání nepřiznala teč míčku raketou a získala díky tomu fiftýn. Dala tak vzpomenout na pět let starou situaci z Říma, kde byl české tenistce odepřen dobře zahraný míč a po utkání rozmlátila raketou umpire.

A little drama in the Karolina Pliskova vs Maria Sakkari Indian Wells match



From what I can see, it looks like Maria’s racquet touched the ball & the point should’ve been awarded to Karolina.



I still don’t understand why tennis doesn’t use video replay for stuff like this.. pic.twitter.com/e1kKWalf7b