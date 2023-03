Kvitová po přežití čtyř mečbolů a Muchová po českém derby jsou ve čtvrtfinále!

V úterních osmifinále se v Indian Wells představilo pět českých tenistek a čtyři z nich mohly uspět. Dál pokračují dvě. Zatímco Karolína Plíšková a Barbora Krejčíková v denním programu podlehly ve třech setech členkám Top 10, večer naopak po bitvách zvítězily Petra Kvitová a Karolína Muchová.



Petra Kvitová na posledních deseti akcích vyhrála vždy alespoň jeden zápas, ale až nyní v Indian Wells poprvé od loňského srpna porazila tři soupeřky po sobě. Po domácí Elizabetě Mandlikové a Lotyšce Jeleně Ostapenkové, proti které se oklepala z kanára, si poradila i s domácí světovou trojkou Jessicou Pegulaovou.



33letá Češka si s o čtyři roky mladší Američankou poradila na začátku sezony v United Cupu a teď ji zdolala i na její domácí půdě a vedení ve vzájemné bilanci zvýšila na 4-1.



Pegulaová přitom měla skvěle nakročeno k obratu. Od stavu 2-6 a 3-3 ztratila v následujících pěti gamech jen dva míčky a rázem vedla v rozhodující sadě 2-0. Česká tenistka se však dokázala vrátit zpátky do hry a po dramatické koncovce zvítězit.



Kvitová dvakrát dotáhla manko brejku, podruhé za stavu 4-5 po odvrácení mečbolu. Další třem hrozbám vyřazení čelila v tie-breaku, ale všechny mečboly zlikvidovala vítězným úderem, pro dva z nich si dokonce došla k síti. Sama využila čtvrtou šanci na ukončení zápasu stylem servis-volej.



"Bože, ani nevím, kolik mečbolů jsem dnes odvrátila, ale... Čtyři? Wow," řekla viditelně vyčerpaná dvojnásobná wimbledonská vítězka Kvitová v pozápasovém rozhovoru na kurtu. "Jen jsem se snažila být agresivní, ale ne vždy to fungovalo. Jsem teď samozřejmě šťastná, ale taky trochu vyčerpaná," dodala po páté výhře nad členkou Top 5 v řadě.



33letá rodačka z Bílovce v Indian Wells startuje podvanácté v kariéře a postupem do čtvrtfinále vyrovnala své maximum z let 2013 a 2016. O premiérové semifinále na 'pátém grandslamu' v Kalifornii si zahraje v odvetě za loňské vyřazení s Řekyní Mariou Sakkariovou (h2h 3-4), jež vyřadila Karolínu Plíškovou.



"Rozhodně očekávám velký boj. Naše zápasy takové většinou jsou. A vím, že ona tady hraje všechno na tři sety, takže to bude opravdu těsné. Vím, co potřebuju hrát, že jsem tu s ní loni prohrála. Takže se budu snažit hrát agresivně jako dnes," řekla světová patnáctka Kvitová.







Karolína Muchová před dvěma týdny po skalpu světové devítky Belindy Bencicové a postupu do čtvrtfinále odstoupila kvůli zranění břišního svalu z turnaje v Dubaji, o solidní formu z úvodu sezony ale nepřišla a nyní ji prodává i při svém debutu na podniku WTA 1000 v Indian Wells.



Po výhrách nad Kazaškou Julií Putincevovou, které ve třetím setu úvodního kola utekla ze stavu 1-4, dvojnásobnou šampionkou Viktorií Azarenkovou a Italkou Martinou Trevisanovou zvládla i derby s Markétou Vondroušovou.



Duel dvou se zraněními často laborujícími českých tenistek nabídl více než dvou a půlhodinovou bitvu. Muchová v první sadě smazal manko brejku a ujala se vedení, ale ve druhém dějství za stavu 6-4 a 5-3 při svém podání nevyužila mečbol, další neproměnila v 12. gamu a rozhodnout musel třetí set.



Přestože v něm Muchová dvakrát ztratila výhodu brejku, koncovku zvládla lépe. Nakonec zvítězila 6-4 6-7 6-4 a ve třetím vzájemném duelu si připsala první výhru.



76. hráčka světa Muchová vyhrála již osmý zápas v řadě a při své premiéře na turnaji WTA 1000 v Kalifornii postoupila do čtvrtfinále. V něm vyzve vítězku loňského Wimbledonu a finalistku letošního Australian Open Jelenu Rybakinovou z Kazachstánu (h2h 1-0).

Third times the charm @karomuchova7 locks in her place in the Indian Wells quarters for the first time!#TennisParadise pic.twitter.com/nprpl4XC97 — wta (@WTA) March 15, 2023



Světová jednička a obhájkyně titulu Iga Šwiateková si v Indian Wells druhý den po sobě poradila s bývalou vítězkou US Open. Britku Emmu Raducanuovou smetla 6-3 6-1 a postoupila do čtvrtfinále, v němž bude velkou favoritkou proti Soraně Cirsteaové (h2h 1-0). Rumunka vyřadila nasazenou pětku Caroline Garciaovou z Francie.