Plíšková či Nadal skončili na madridském virtuálním turnaji ve skupině

Karolína Plíšková dnes sice na virtuálním turnaji v Madridu zaznamenala první vítězství na herní konzoli, do čtvrtfinále se ale nedostala. Nejprve česká reprezentantka vykřesala naději výhrou nad Carlou Suárezovou, v přímém duelu o postup ze skupiny ale podlehla Belindě Bencicové ze Švýcarska po vyrovnaném boji v tie-breaku. S bilancí jedné výhry a dvou porážek vypadl ve skupině také Rafael Nadal.

Karolína Plíšková včera proti Francouzce Ferrové neuhrála jediný game a ve Skupině A po prvním dni okupovala poslední příčku. Dnes ale česká jednička začala hladkým vítězstvím 3-1 nad domácí Suárezovou a zvýšila svou šanci na postup do čtvrtfinálových bojů.

Plíšková, která stejně jako 15 dalších tenistek vyměnila v době nucené pauzy raketu za herní konzoli, neměla v rozhodujícím duelu s Bencicovou k postupu ze čtyřčlenné skupiny daleko. Za nerozhodného stavu 3-3 přišla ke slovu zkrácená hra, v ní ale Švýcarka zvítězila jasně 7-1.

Bencicová postoupila do čtvrtfinále spolu s Fionou Ferrovou. Francouzka, jež v pondělí na úvod turnaje rozdrtila Plíškovou, dnes podobně suverénně porazila i Suárezovou a v duelu o první místo ve skupině zdolala Bencicovou 4-3.

Postup do čtvrtfinále si zajistily také Kiki Bertensová, Caroline Wozniacká, Sorana Cirsteaová, Johanna Kontaová, Bianca Andreescuová a Donna Vekičová.

V soutěži mužů prošel skupinou bez porážky a s vynikající bilancí gamů 9-1 Brit Andy Murray, který porazil 3-0 i Rafaela Nadala. Ten v boji o postud do čtvrtfinále prohrál s Francouzem Benoitem Pairem.

Z dalších skupin postoupili Diego Schwartzman, David Ferrer, Stefanos Tsitsipas, Fabio Fognini, David Goffin a Alexander Zverev.

Kvůli technickým potížím s internetovým připojením byli vyřazeni Dominic Thiem a Karen Chačanov.

Do boje o titul zasáhlo 16 mužů a 16 žen, kteří byli rozděleni do čtyř skupin. Nejlepší dva ze skupiny prošli do čtvrtfinále, v něm se v následujících dvou dnech bude pokračovat vyřazovacím systémem. Finále je na programu ve čtvrtek 30. dubna. Hraje se na PlayStationu hře Tennis World Tour, v níž je k dispozici centrální dvorec Manola Santany.

Obě části turnaje mají shodnou dotaci 150 tisíc eur. Zúčastnění si sami vyberou, kterým hráčům v krizi prize money věnují. Pořadatelé navíc darují 50 tisíc eur na boj proti koronaviru.

Fanoušci mohou celé dění sledovat živě na sociálních sítích turnaje. Nechybí komentáře zápasů, analýzy, sestřihy ani rozhovory s vítězi jednotlivých utkání.

MUTUA MADRID OPEN VIRTUAL PRO - 2. DEN ČAS ZÁPAS VÝSLEDEK 15:00 Nadal - A. Murray 0-3 15:15 Kar. Plíšková - Suárezová 3-1 15:30 Ferrer - Thiem 3-0 15:45 Svitolinová - Kontaová 2-4 16:00 Nadal - Paire 1-3 16:15 Suárezová - Ferrová 0-3 16:30 Fognini - Nišikori 4-2 16:45 Kar. Plíšková - Bencicová 3-4 17:00 Ferrer - Isner 3-0 17:15 Bertensová - Vekičová 3-0 17:30 Shapovalov - A. Murray 0-3 17:45 Bencicová - Ferrová 3-4 18:00 Chačanov - Pouille 0-3 kont. 18:15 Svitolinová - Azarenková 1-3 18:30 A. Zverev - Goffin 0-3 18:45 Kerberová - Bouchardová 4-3 19:00 Paire - Shapovalov 3-0 19:15 Azarenková - Cirsteaová 1-3 19:30 Goffin - Chačanov 3-0 kont. 19:45 Keysová - Mladenovicová 3-4 20:00 Thiem - Isner 0-3 kont. 20:15 Wozniacká - Keysová 3-0 20:30 Tsitsipas - Tiafoe 3-0 20:45 Andreescuová - Mladenovicová 3-0 21:00 Vekičová - Kerberová 3-1



