Začal virtuální madridský turnaj. Plíšková prohrála s Ferrovou

Mutua Madrid Open Virtual Pro se bude hrát čtyři dny, vyvrcholí ve čtvrtek 30. dubna. O titul na dálku bojuje 16 mužů a 16 žen, kteří jsou rozděleni do čtyř skupin. Nejlepší dva ze skupiny projdou do čtvrtfinále, pak už se bude pokračovat vyřazovacím systémem. Zápolí se ve videohře Tennis World Tour, v níž je k dispozici centrální dvorec Manola Santany.

První den Mutua Madrid Open Virtual Pro nabízí 24 zápasů a do akce se dostávají všichni účastníci. Jediná česká zástupkyně v soutěži Karolína Plíšková ve svém úvodním zápase prohrála 0-3 s Francouzkou Fionou Ferrovou.

Tak můj historicky první online tenisový zápas skončil porážkou I lost my first-ever virtual @MutuaMadridOpen . Definitely not a #ConsoleQueen pic.twitter.com/1WsPFHL6up

"Tak můj historicky první online tenisový zápas skončil porážkou. Rozhodně nejsem Console Queen," napsala Plíšková na twitteru s narážkou na svou přezdívku Ace Queen (Esová královna).

Podle webu WTA se přitom bývalé světové jedničce podání dařilo i v počítačové variantě hry, ve výměnách už na to ale nedokázala navázat. Ferrová působila, že má s herní konzolí víc zkušeností, a suverénně zvítězila.

Ve své skupině se Plíšková utká ještě Belindou Bencicovou a Carlou Suárezovou. V jejich dnešním vzájemném duelu uspěla Švýcarka Bencicová, jež nastoupila před obrazovku ve svém obýváku stejně jako na tenisový kurt, jen z báglu vyndala ovladač místo rakety.

The @mutuamadridopen Virtual Pro PS4 Game “Walk In” into my living room #playathome PS: my match is in 10min pic.twitter.com/Zm4V4iETqp