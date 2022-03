Plíšková první zápas po zlomenině ruky prohrála. V Indian Wells neudržela vedení 6-2 a 5-2 proti Koviničové

Světová osmička Karolína Plíšková si v prosinci po nešťastném pádu v posilovně zlomila pravou ruku (vřetenní kost) a přišla o začátek sezony včetně Australian Open, na kterém chyběla poprvé od roku 2012.



První zápas od loňského listopadu tak odehrála až dnes v Indian Wells a proti Dance Koviničové ho rozehrála výborně. I když hned v první hře neuhrála při svém podání ani jeden bod, rychle se dostala do rytmu, hrála razantně a vypracovala si vedení 6-2 a 5-2.



Jenže když měla utkání ukončit při svém servisu, po dvojchybě o něj přišla a znervózněla. Začala hodně chybovat, nepomohla si ani podáním a ztratila šest her po sobě. Ve třetím setu ještě dvakrát smazala manko brejku a otočila z 1-3 na 4-3, ale obrat nedokonala a po dvou a půl hodinách boje prohrála 6-2 5-7 4-6.



Plíšková v Indian Wells nenaváže na svá semifinále z let 2016 a 2017 a neobhájila ani loňské 3. kolo, o pozici v Top 10 ale nepřijde. Druhý turnaj sezony ji čeká za dva týdny v Miami, kde by zároveň měla oslavit 30. narozeniny.



Dalších pět českých tenistek bude o postup do 3. kola usilovat až v sobotu. Petra Kvitová odstartuje zápasem proti Bělorusce Aliaksandře Sasnovičové (h2h 1-1), Markéta Vondroušová bude čelit Polce Magdaleně Fręchové (h2h 1-0), Tereza Martincová vyzve španělskou obhájkyni titulu Paulu Badosaovou, Kateřina Siniaková se střetne s Řekyní Mariou Sakkariovou a Marie Bouzková narazí na domácí Jessicu Pegulaovou.



Simona Halepová v Indian Wells i pojedenácté v kariéře zvládla vstup soutěže. Letos rumunská šampionka z roku 2015 odstartovala třísetovým vítězstvím 6-2 4-6 6-2 nad Jekatěrinou Alexandrovovou.



Polka Iga Šwiateková dva týdny po triumfu v Dauhá přidala šestou výhru v řadě. S Ukrajinkou Anhelinou Kalininovou sice přišla pětkrát o podání, ale po prohraném prvním setu zařadila na vyšší výkon a zvítězila 5-7 6-0 6-1.



Emma Raducanuová porazila v rychlém třísetovém duelu 6-1 3-6 6-1 Francouzku Caroline Garciaovou a připsala si teprve čtvrtou výhru od senzačního triumfu na loňském US Open. Ve třetím kole se 19letá Britka utká s Chorvatkou Petrou Martičovou (h2h 0-0).

• WTA 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

páteční výsledky (11. 03. 2022) • Dvouhra - 2. kolo • Koviničová (Č. Hora) - Kar. Plíšková (7-ČR) 2-6 7-5 6-4 Šwiateková (3-Pol.) - Kalininová (Ukr.) 5-7 6-0 6-1 Martičová (Chorv.) - Zidanšeková (19-Slovin.) 7-5 7-6(6) Halepová (24-Rum.) - Alexandrovová (Rus.) 6-2 4-6 6-2 Cirsteaová (26-Rum.) - Tomljanovicová (Austr.) 6-4 7-5