Plíšková s Muchovou již trénují v Glasgow, povrch by jim podle Pály měl sedět

"Jsem rád, že jsme tu v plánovaném složení. V pátek přijela Kája Muchová, která už trénovala na centrálním kurtu. V sobotu se přidala Kája Plíšková a šla si zahrát hodinku do tréninkové haly. Dnes si ještě holky zatrénují spolu, aby se Kája (Plíšková) seznámila se zápasovým kurtem," řekl v nedělním videorozhovoru s médii kapitán Petr Pála. "Hala je jinak moc pěkná a velká. Uvidíme, kolik tu bude fanoušků," doplnil.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia Vondroušová se do dějiště v Glasgow přesune v pondělí vlakem. Třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova se zotavila po květnové operaci zápěstí a na druhém turnaji po návratu získala titul na akci ITF ve Shrewsbury. V dnešním finále porazila Němku Evu Lysovou 7:5, 6:2.

"Proto jsem ji nominoval. Věděl jsem, jak trénuje a že je připravená. Když vypadla (v Poitiers) v prvním kole, nebylo to příjemné, teď se ale dostala do finále. Bude toho mít plné brýle, ale zase bude rozehraná a zápas je až ve čtvrtek," uvedl Pála.

Opory Krejčíková se Siniakovou, jež obhajují titul na Turnaji mistryň a dnes sehrají v americkém Fort Worth finále, by měly přiletět do Glasgow nejpozději ve středu v 11 hodin dopoledne. "Snad se nepřihodí nic nečekaného," přál si Pála.

Plíšková s Muchovou jsou před turnajem v pořádku. "Kája (Plíšková) trénovala před odletem na Spartě a předtím byla ve Španělsku. Je připravená a žádné zdravotní komplikace zatím nejsou," uvedl Pála. Problém by neměl hráčkám dělat ani povrch v Emirates Areně. "Trochu se to zadrhává, ale to se časem ošoupe. V dalších dnech se to určitě zrychlí. Oba kurty jsou od soboty v permanenci. Bude to pro všechny stejné, ale nemyslím, že by nám povrch nevyhovoval," doplnil Pála.

Po minulém ročníku, který proběhl kvůli pandemii koronaviru v "bublinách", si nyní Češi zvykají na volnější režim. "Je to jako na turnajích. Dnes už byly třeba na snídani vlaječky na stolech. Viděli jsme se také s Britkami a Slováky," uvedl Pála. Tréninková hala je zhruba patnáct minut od hotelu.

Češky narazí v základní skupině ve čtvrtek na Polsko, o den později vyzvou výběr USA. Do semifinále postoupí jen vítěz. "U Američanek jsme viděli trénink (Danille) Collinsové s (Taylor) Townsendovou. Uvidíme, kdy přijedou (Jessica) Pegulaová a (Cori) Gauffová. Z Poláků jsem zatím viděl jen trenéra. Zatím jsme řešili hlavně nás. Polky každopádně hrají ve středu s Američankami, takže se podíváme," řekl kapitán.

Před vstupem do turnaje čeká český výběr řada tréninků, mediálních aktivit či setkání s Billie Jean Kingovou. Soutěž známá dříve jako Fed Cup nese jméno tenisové legendy druhým rokem. "Společnou procházku Glasgow nestihneme, ale dnes je oficiální uvítací banket, který jsme ještě na této akci nezažili. V pondělí bychom rádi zašli do místní tradiční restaurace, která se jmenuje v překladu Chatrč," dodal s úsměvem Pála.