Plíšková se v Berlíně oklepala z prohraného tie-breaku a Kanepiové nadělila dva kanáry

Karolína Plíšková kvůli zlomenině ruky sezonu zahájila v březnu a první vítěznou sérii slavila až na konci května ve Štrasburku, kde postoupila do semifinále. Vzestup formy však nepotvrdila, na French Open ve druhém kole proti Leolii Jeanjeanové zaznamenala svou žebříčkově nejhorší grandslamovou porážku.

Chytnout by se mohla na svém oblíbeném povrchu. Finalistka loňského Wimbledonu do travnaté části roku vstoupila výhrou 6-7(5) 6-0 6-0 nad nebezpečnou Kaiou Kanepiovou, se kterou vyhrála i čtvrtý vzájemný souboj.

Plíšková v úvodním dějství čelila sedmi brejkbolům a sama si žádný nevypracovala, přesto set prohrála až tím nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku. Od druhé sady ale hrála jako vyměněná, výborně servírovala (zápas zakončila 17. esem) i returnovala, využila šest z osmi šancí sebrat Estonce podání a poprvé od ledna 2015 nadělila dva kanáry v jednom utkání.

Kaja d. Kaia ✅



@KaPliskova's 17th ace of the match completes the turnaround against Kanepi in Berlin!#bett1open pic.twitter.com/zRucc5wXDZ