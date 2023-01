Plíšková stále čeká na první grandslamový titul, v Melbourne skončila ve čtvrtfinále na outsiderce Linetteové

Karolína Plíšková kvůli zlomenině ruky o loňské australské léto přišla, do sezony naskočila až v březnu a rok zakončila s nelichotivou bilancí 21-21, čtyřmi porážkami v řadě, jen se čtyřmi vítěznými sériemi a bez jediné finálové účasti.

Pozitivně nebude hodnotit ani své letošní vystoupení u protinožců. Na obou generálkách totiž vypadla hned v prvním kole a na Australian Open nakonec nevyužila příznivého losu až do semifinále. Bývalá světová jednička sice po výborných výkonech a bez ztráty setu přehrála Xiyu Wang (53. v WTA), Julii Putincevovou (47.), Varvaru Gračovovou (97.) i Shuai Zhang (22.), nicméně ve čtvrtfinále podlehla 3-6 5-7 Magdě Linetteové. S aktuální světovou pětačtyřicítkou prohrála podruhé v řadě a zhoršila si s ní vzájemnou bilanci na 7-3.

Třicetiletá Češka, která v Melbourne Parku při osmém startu v řadě postoupila do třetího kola a zvládla i své čtvrté osmifinále na úvodním grandslamu roku, začala skvěle a soupeřce hned v prvním gamu sebrala podání. Brejk však nepotvrdila, ve zbytku setu hrála příliš pasivně, nechala Linetteovou tvořit hru a v šestém gamu ztratila servis čistou hrou. V závěrečném gamu měla možnost si ho vzít zpět, ale brejkbol neproměnila.

Začátek druhé sady byl v podání finalistky US Open 2016 a Wimbledonu 2021 mnohem lepší. Plíšková začala jako v předchozích zápasech hrát agresivněji, suverénně si hájila servis a ve čtvrté hře měla dvě příležitosti jít do vedení brejku. Ani ty však nevyužila, začala příliš chybovat a opět tahat za kratší konec. Za stavu 2-2 zlikvidovala manko 0-40 a o dva gamy později 15-40, jenže ani to jí na srovnání skóre nakonec nepomohlo, jelikož v 11. gamu spáchala dvě dvojchyby a vlastními chybami darovala Polce brejk. Ta už utkání, v němž Plíšková trefila dvojnásobek nevynucených chyb než vítězných úderů, bez problémů dopodávala.

Statistiky zápasu Plíšková - Linetteová

Po vyřazení Plíškové, která se v live žebříčku posunula o deset míst na 21. příčku a své maximum v tomto dějišti nevyrovnala (2019), je jisté, že ve čtvrtek poznáme zbrusu novou grandslamovou finalistku. Linetteová totiž bude ve své premiérové účasti ve druhém týdnu majorů pokračovat proti Aryně Sabalenkové, nebo Donně Vekičové.

Třicetiletá rodačka z Poznaně vyřadila už čtyři nasazené soupeřky, kromě Plíškové si vyšlápla na Anett Kontaveitovou, Jekatěrinu Alexandrovovou a světovou čtyřku Caroline Garciaovou. Zítra zabojuje o své teprve šesté finále na nejvyšším okruhu, první na akcích vyšších než WTA 250, a může se stát první polskou finalistkou v historii Australian Open.

O složení druhého semifinále se rozhodlo už včera, o finále budou bojovat úřadující wimbledonská šampionka Jelena Rybakinová a dvojnásobná vítězka tohoto podniku Viktoria Azarenková.