Plíšková triumf z roku 2018 nezopakuje. V Tokiu končí ve 2. kole na Martičové

Karolína Plíšková se po červencovém angažování trenéra Leoše Friedla dostala do semifinále turnaje WTA 1000 v Torontu či čtvrtfinále US Open a na všech pěti akcích vyhrála svůj úvodní zápas. V Tokiu ale druhou výhru nepřidala, ve 2. kole prohrála s Petrou Martičovou.



Po úvodní hladké výhře nad bulharskou kvalifikantkou Isabellou Šinikovovou 30letá Češka nestačila na o rok starší Petru Martičovou. Proti Chorvatce využila jen jeden z deseti brejkbolů a po hodině a půl prohrála 3-6 4-6.



Plíšková byla v úvodu druhé sady na počátku obratu, po vyrovnání z 0-2 na 2-2 ale v dlouhém pátém gamu neproměnila žádnou ze čtyř šancí na brejk a další šanci už nedostala. V osmém vzájemném střetnutí už popáté prohrála a v japonské metropoli nenaváže na triumf ze svého posledního startu v roce 2018.

Letošním maximem bývalé světové jedničky Plíškové zůstávají dvě semifinále. Poslední finále si zahrála loni v srpnu v Montréalu, poslední titul slavila v lednu 2020 v Brisbane.



Po jediném vystoupení v Asii se dvacátá hráčka světa Plíšková vrátí domů a bude pokračovat v pestrém cestování. Po týdnu volna ji čeká domácí akce v Ostravě, následně se přesune do amerického San Diega, po kterém je přihlášena do mexické Guadalajary.



"Karolína je skvělá hráčka a v minulosti mě několikrát porazila, takže jsem očekávala těžký zápas. Za výhru jsem moc šťastná," řekla Martičová. V závěru druhého setu začalo pršet, a kdyby šlo utkání do třetí sady, muselo by se dohrávat pod zataženou střechou Ariake Colisea. "Doufala jsem, že budeme hrát pod otevřeným nebem. Při mečbolu ale začalo pršet opravdu hustě, takže jsem měla velkou radost, že jsem ten bod získala," uvedla Martičová.



Na Martičovou ve čtvrtfinále čeká Číňanka Shuai Zhang (h2h 2-0), která už včera vyřadila světovou desítku Caroline Garciaovou z Francie.



Ósakaová kvůli nemoci odstoupila

Před zápasem druhého kola odstoupila domácí hvězda Naomi Ósakaová. 24letá Japonka, které v úvodním kole už ve druhém gamu vzdala kvůli vážnému zranění levého kolena Darja Savilleová, nenastoupila vinou nemoci proti Beatriz Haddadové Maiaové.



"Tohle pro mě vždy byl a bude výjimečný turnaj a moc bych si dnes přála nastoupit, ale moje tělo mi to nedovolí. Děkuji za vaši podporu a uvidíme se příští rok," oznámila dvojnásobná finalistka Ósakaová, jež vyhrála poslední konaný ročník Toray Pan Pacific Open v rodné Ósace.



Bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová od březnového postupu do finále v Miami odehrála jen sedm turnajů a připsala si na nich pouhá tři vítězství.



Brazilka Haddadová Maiaová ve čtvrtfinále premiérově narazí na Veroniku Kuděrmetovovou. Ruska povolila jediný game kvalifikantce Fernandě Contrerasové.



Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Qinwen Zheng s Claire Liuovou a Ljudmila Samsonovová s Garbiňe Muguruzaovou.