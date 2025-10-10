Plíšková už letos hrát nebude, v kariéře však hodlá pokračovat

DNES, 14:52
Téma 6
Bývalá světová jednička Karolína Plíšková (33), která se v září vrátila k tenisu po více než roční pauze zaviněné zraněním kotníku na menším turnaji v Portugalsku, už se letos na kurtech nepředstaví. Příští rok však hodlá třiatřicetiletá vítězka 17 turnajů WTA v kariéře pokračovat. Plíšková to uvedla na instagramu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková se už letos na okruhu neobjeví (© KIYOSHI OTA / GETTY IMAGES ASIAPAC / Getty Images via AFP)

"Bylo to skvělé konečně zase hrát, ale tenhle rok byl celkově náročný a moje tělo stále potřebuje čas, aby si zvyklo. Takže pro rok 2025 je to vše, uvidíme se v příští sezoně," napsala Plíšková.

V polovině září se na turnaji kategorie WTA125 v Caldas da Rainha představila poprvé od loňského srpna, kdy si v utkání druhého kola US Open proti Italce Jasmine Paoliniové zranila levý kotník. Po neúspěšné léčbě absolvovala dvojnásobná grandslamová finalistka v květnu operaci.

V Portugalsku, kde hrála na divokou kartu, zvítězila nad Francouzkou Tessah Andrianjafitrimovou 6:1, 4:6, 7:5. Ve 2. kole prohrála s Ruskou Polinou Jacenkovou 7:5, 4:6 a 4:6.

Nečekaný krach Plíškové. Bývalé světové jedničce se návrat nedaří, končí hned v prvním kole

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

6
Přidat komentář
com
10.10.2025 15:07
Reagovat
muster
10.10.2025 15:11
hodiny tikají
Reagovat
muster
10.10.2025 15:00
snad začne už u protinožců
Reagovat
PTP
10.10.2025 14:58
Zbytečně dlouhý titulek, vypustit slovo letos a celou větu za čárkou
Reagovat
Tomas_Smid_fan
10.10.2025 15:03
https://www.youtube.com/watch?v=1Zw3KF_Pf0o
Reagovat
Alien
10.10.2025 14:58
Cože?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist